Vlahović na meti tri velika kluba!

Dušana Vlahoviće žele tri kluba - PSŽ, Arsenal i Mančester siti.

Izvor: Shutterstock

Sve se više priča o potencijalnom transferu Dušana Vlahovića i šanse su sve veće, naročito ako se uzme u obzir da je Juventus doveo Randala Kolo Muanija na pozajmicu iz Pari Sen Žermena. Prema svemu sudeći Srbin je sve bliži dresu PSŽ, ali su se sada pojavile i vijesti da su još dva velika kluba zainteresovana za golgetera.

Još početkom nove sezone varirale su vijesti - od toga da Juventus smanjuje budžet i da će tako i plata Vlahovića biti manja, do toga da pregovori oko produžetka ugovora nisu postignuti. Trenutno je jasno da popularni Duci ima zagarantovanu saradnju sa Starom danom do ljeta 2026. A, možda je baš to i razlog za rastanak.

Vlahović ima titulu najplaćenijeg igrača u Seriji A, pa je jasno da privlači pažnju velikih klubova. Tako su osim PSŽ-a za reprezentativca Srbije zainteresovani i Arsenal i Mančester junajted.

Što se tiče kluba iz Mančestera, njihov cilj je promjena kadra u timu - ideja je da Markus Rašford i Alehandro Garnaćo napuste klub, pa bi ulogu Engleza i Argentinca mogao da preuzme upravo Vlahović. Mančester Junajted je prošle godine igrao Ligu šampiona, ali se sada takmiči u Ligi Evrope. Trenutno zauzimaju sedmo mjesto, a imaju po tri pobjede i remija. Što se tiče Premijer lige, situacija nije sjajna - trenutno su 14. na tabeli i imaju svega šest pobjeda te pet remija i devet poraza.

Kad je u pitanju klub iz Londona njihov problem je povreda Gabrijela Žezusa i njegova operacija prednjeg ukrštenog ligamenta koljena. Jasno je da je igrač Arsenala poslije ovako teške povrede završio sezonu, pa je izabranicima Mikela Artete neophodna pomoć. Naravno, prioritet tima je da održe visoki plasman u Pemijer ligi - trenutno se nalaze na trećoj poziciji sa 11 pobjeda, sedam remija i dva poraza, ali i u Ligi šampiona - gdje su na istom mjestu sa četiri pobede i po jednim porazom i neriješenim rezultatom.

I na kraju, PSŽ je možda najzainteresovaniji za Srbina. U Juventus je stigao Randal Kolo Muani, pa se može očekivati i razmjena u kontrasmjeru. Klub iz Pariza je u domaćem prvenstvu prvi, dok je u Ligi šampiona 23. Ima dvije pobjede, tri poraza i jedan neriješen meč.

Dušan Vlahović je ove sezone odigrao 23 meča i za to vrijeme je postigao 12 golova u svim takmičenjima.

