Vlahović sve bliže transferu u PSŽ!

Transfer Randala Kola Muanija je gotov, a to se tumači kao prvi korak do odlaska Vlahovića u PSŽ.

Izvor: Shutterstock

Možda je zaista vrijeme za rastanak Dušana Vlahovića i Juventusa! Dugo već u Italiji kritikuju Srbina koji je i pored svega najbolji fudbaler "stare dame", a sada iz Francuske dolaze vijesti da je Juve spremio novac da dovede zamjenu za njega. Dobro obaviješteni Fabricio Romano je javio da je gotovo sve i da će reprezentativac Francuske Randal Kolo Muani doći na pozajmicu na šest meseci. Kolo Muani ima i ponude iz Premijer lige, a ukoliko dođe u Juventus to bi moglo da znači da će Vlahović biti prodat.

Vlahović je na meti ne samo kritičara i analitičara, već je bio u sukobu i sa navijačima koji su ga čak i vrijeđali. Pogotovo se govori o njegovom odlasku pošto je upravo Pari Sen Žermen zanteresovan za njega, pa bi pozajmica Muanija mogla da bude prvi korak ka velikom prelasku Vlahovića u Pariz.

Ne bi Vlahović bio prvi srsski napadač u Parizu, pošto su za PSŽ nastupali Mateja Kežman i Danijel Ljuboja. Što se Vlahovića tiče on ima ugovor sa "starom damom" do 2026. godine, a došao je 2022. iz Fiorentine za 84.000.000 evra. Do sada je na 124 meča dao 53 gola i imao je 11 asistencija.