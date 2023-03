Vidić 10 godina nije znao šta da radi! Đorić: Završio školu u Engleskoj jer se tamo dobijaju na ime!

Milovan Đorić se oglasio o izborima u FSS i istakao da je pristalica Dragana Džajića.

Izvor: MN PRESS

Bliže se izbori u Fudbalskom savezu Srbije, a dva kandidata za predsjednika FSS-a su Dragan Džajić i Nemanja Vidić. Obojica imaju svoje pristalice, a bivši reprezentativac i selektor Milovan Đorić istakao je da je na strani iskusnijeg kandidata.

"Prvi srpski bek" kako mu je bio nadimak dok je igrao fudbal sada ima 77 godina, a naglasio je da ne cijeni diplomu trenera koju je Nemanja Vidić zaradio u Engleskoj. Kako kaže, teže je doći do licence u Srbiji.

"Kad je završio karijeru on deset godina nije znao šta da radi. Slušam ga juče kako kaže da je završio trenersku školu u Engleskoj zato što se kod nas vrlo lako dobijaju diplome. Ja sam u to vrijeme već bio u penziji, ali su mi pričali neki ljudi da je došao u našu školu, bio četiri dana, a onda napustio. Završio je tamo školu zato što se kod njih diplome dobajaju na ime, a ne na znanje. Tvrdim da je naša trenerska škola bolja od engleske, a o tome svjedoči i činjenica da od 20 premijerligaških klubova njih 16 ima trenere iz inostranstva. Kad je već završio tamo školu čudi me da mu Mančester junajted nije ponudio posao. Cijenim špansku, njemačku i italijansku školu, i naša je među boljima u Evropi, a o engleskoj nemam visoko mišljenje", rekao je Đorić u razgovoru za "Danas".

Što se tiče Dragana Džajića smatra da mu "mozak radi 300 na sat" i da je u odličnoj formi, dok Vidiću zamjera određene propuste.

"Vidić nije pomenuo predstavnike regiona, sudijske i trenerske organizacije – to su ljudi koji su već izabrani na te funkcije. Iz njegove ekipe poštujem Dragoljuba Vukadinovića, predsjednika 'Metalca', on je divan čovjek i odličan sportski radnik i šteta što za njega nismo našli mjesta u našem savezu. S druge strane, vidi se da Džaji mozak radi 300 na sat. Nedavno je operisao kuk i u odličnoj je formi", naglasio je on.

Na kraju je otkrio šta tačno očekuje od Dragana Džajića ukoliko pobijedi na izborima i pritom je pomenuo nedavno odigrani "vječiti derbi".

"Prvo da izloži svoj plan, a onda ga očekuje veliki posao. Prije svega oko reprezentacije, koja donosi novac koji svi ostali troše. Zatim, zastali smo u razvoju mlađih kategorija, proizvodimo jako malo igrača. Klupski fudbal je na najnižem nivou, a subotnji derbi je otvorio oči svima. Sve razumijem, ali ne razumijem da se kupuju bekovi iz inostranstva, a i inače u našim klubovima igraju stranci druge i treće klase", ispričao je Milovan Đorić.