Radnik upisao prvu pobjedu: Volej Pantelića i slobodnjak Krajišnika dovoljni za Posušje

Na Gradskom stadionu u Bijeljini, Radnik je protiv Posušja upisao prvu pobjedu u sezoni u trećem kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Nakon što su otkinuli po bod na gostovanjima sarajevskim premijerligašima Željezničaru (1:1) i Sarajevu (4:4), fudbaleri Radnika ugostili su Posušje u prvom meču na svom terenu i stigli do prvog trijumfa u sezoni.

RADNIK - POSUŠJE 2:0 (1:0)

Bijejinci su poveli već u devetom minutu kada je francusko-alžirski internacionalac Sami Faraž, koji je u Radnik stigao iz grčkog Asterasa, prošao po lijevoj strani i centrirao, a u kaznenom prostoru je volej uhvatio Đorđe Pantelić i pogodio suprotan ugao - 1:0.

Kako je vrijeme odmicalo, zbog vrućine u Bijeljini (oko 35 stepeni Celzijusovih), obje ekipe su morale da idu na osvježenje, ali šansi za pogotke nije bilo do 37. minuta.

Tada je Damjan Krajišnik majstorski preko živog zida šutirao iz slobodnjaka i savladao golmana Aldina Ćemana - 2:0.

Prvu šansu, gosti su imali u 43 minutu kada je Mateo Andačić šutirao pored stative gola semberske ekipe nakon dodavanja Luke Posinkovića.

Napravio je Banjalučanin sa posuške klupe Marko Maksimović nekoliko izmjena u nastavku, pa su gosti prvi kreirali priliku za pogodak u 56. minutu kada je odlično šutirao Mario Čuić, ali je lopta prohujala pored stative.

Četiri minuta kasnije iz velike udaljenosti je pokušao Andačić, međutim, nije bilo opasnosti po gol Radnika.

Najbolju šansu za smanjenje rezultata Posušje je imalo u 79. minutu kada se Fran Čuljak našao na nekih 10-ak metara od golmana Semberaca Elvira Trake, ali je šutirao iznad prečke.

Bilo je do kraja još nekoliko šansi na obje strane, ali se rezultat nije mijenjao pa su gosti sa "Mokrog doca" zabilježili drugi poraz u sezoni, a domaći prvi trijumf.

RADNIK: Trako, Ćosić, Markovina, Farać, Vuković, Krajišnik, Marković, Čumić, Gogić, Tabaković, Pantelić. Trener: Duško Vranešević

POSUŠJE: Ćeman, Posinković, Mikulić, Katić, Andačić, Pavlek, Kreković, Čuljak, Čuić, Kukavica, Sobočik. Trener: Marko Maksimović







