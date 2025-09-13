Laktaši 6/6: Šampion "gazi" - Miloš Perović pogodio i u šestom meču zaredom!

Lider Prve lige RS slavio u Vlasenici i stigao do šeste uzastopne pobjede u prvenstvu.

Izvor: Promo/FK Laktaši

Aktuelni šampion Republike Srpske nastavio je perfektan niz na startu nove sezone.

Laktaši su stigli i do šeste prvenstvene pobjede, a tim Slobodana Starčevića u međuvremenu je slavio i u Kupu Republike Srpske protiv Poleta 1926 u Brodu, pa je serija produžena na sedam mečeva.

Laktašani su danas bili sigurni na gostovanju u Vlasenici i slavili 3:1 (2:0), a pitanje pobjednika odlučeno je već u prvih pola sata duela na Gradskom stadionu kada su gosti stekli nedostižnu prednost.

Vodeći gol već u 14. minutu postigao Marko Babić, a samo desetak minuta kasnije na semaforu je pisalo 0:2. Strijelac drugog gola bio je trenutno najbolji strijelac lige Miloš Perović, koji se šesti put ove sezone upisao u strijelce. Perović je tresao mreže na svih šest dosadašnjih susreta, i to redom Romaniji (penal), Sutjesci, Drini (penal), Omarskoj, Famosu i sada Vlasenici.

Domaćin je petnaestak minuta prije kraja smogao snage da prepolovi zaostatak preko Hamze Hadžiavdića, ali su gosti vrlo brzo uzvratili i golom Srđana Bašića stavili tačku na "i".

Laktaši su prvi, sa maksimalnim učinkom od 18 bodova i sjajnom gol-razlikom 18:4.

Zvijezda 09 je nakon preokreta slavila protiv Drine 2:1, pobjedu, takođe u gostima, upisao je BSK protiv nevesinjskog Veleža 2:0, dok je Slavija pred domaćom publikom bila ubjedljiva protiv Kozare 4:0.

Zbog istupanja Slobode iz Prve lige RS, planirani duel Novljana sa Romanijom nije odigran. U večernjem terminu biće odigran dvoboj Leotar - Sutjeska na "Policama" (19 časova), a kolo će u nedjelju zakljućiti Omarska i Famos.

M:TEL PRVA LIGA RS - 6. KOLO

Vlasenica - Laktaši 1:3 (0:2)

/Hadžiavdić 76 - Babić 14, Perović 25, Bašić 85/

Zvijezda 09 - Drina 2:1 (0:0)

/Karaklajić 72, Marković 75 - Mićić 59/

Velež - BSK 0:2 (0:1)

/Vrbić 26, Jević 90+3/

Slavija - Kozara 4:0 (0:0)

/Babaluk 55, Arbinja 59, Ristanović 60, Rustemović 79/

Leotar - Sutjeska (19.00)

Nedjelja:

Omarska - Famos (16.00)



