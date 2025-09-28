logo
Darko Maletić više nije trener Kozare!

Darko Maletić više nije trener Kozare!

Autor Dragan Šutvić
0

Darko Maletić i prvoligaš iz Gradiške sporazumno su raskinuli ugovor.

Darko Maletić više nije trener Kozare Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Darko Maletić više nije trener Kozare, saopštio je ove nedjelje prvoligaš Republike Srpske iz Gradiške.

Nekadašnji prvotimac Borca, bečkog Rapida, Zenita, Partizana, Aktobea i Veleža stigao je na stadion "Velimir Sombolac" početkom jula ove godine. Odradio je osam prvoligaških utakmica na klupi crveno-bijelih, upisaši dvije pobjede, uz po tri remija i poraza, što je u ovom trenutku dovoljno za sedmo mjesto na tabeli.

"Nakon serije slabijih rezultata i nezadovoljavajućeg plasmana na tabeli, u zajedničkom razgovoru došli smo do dogovora da je ovo najbolje rješenje za klub i ekipu u ovom trenutku. FK Kozara se zahvaljuje Darku Maletiću na dosadašnjem radu, trudu i profesionalnom odnosu prema klubu, te mu želi mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere", rečeno je iz Kozare.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

