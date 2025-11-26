BSK za devet minuta deklasirao Trebinjce - mogu li "romantičari" do jesenje titule?

Banjalučani su ubjedljivo savladali tim Leotara i došli na korak od jesenje titule, za koju im je potreban još jedan trijumf. Trebinjci upisali prvi poraz u sezoni, tek u 16. utakmici...

Fudbaleri BSK-a su za samo devet minuta završili posao protiv Leotara u meču 17. kola Prve lige Republike Srpske.

Trebalo je da se radi o derbiju, s obzirom na to da su dva tima u ovaj meč ušli sa druge i treće pozicije. Međutim, u roku od 35. do 44. minuta izabranici Denisa Maleševića postigli su tri pogotka i došli u situaciju da osvoje jesenju titulu.

Istovremeno, Leotar je ove srijede upisao prvi poraz u sezoni, u 16. utakmici!? Do današnjeg susreta sa BSK-om u Krupi na Vrbasu, prvoligaš sa Polica ostvario je šest pobjeda i devet remija, ali od danas više nema neporaženih ekipa u prvoligaškom takmičenju u Republici Srpskoj.

BSK nakon ove pobjede, desete u sezoni, ima 33 boda, dva manje od prvoplasiranih Laktaša. Prije odlaska na dugu zimsku pauzu, "romantičari" će još odmjeriti snage sa Zvijezdom 09, u nedjelju u Ugljeviku, i u slučaju pobjede, u 2026. godinu ući će sa pol-pozicije.

BSK je prema pobjedi krenuo autogolom Matije Glogovca, dok je samo tri minuta kasnije Siniša Ristić sa više od 20 metara postigao sjajan pogodak iz slobodnog udarca.

Stefan Marčetić je bio strijelac za 3:0, dok je sudbinu Leotara zapečatio David Gavrić u 83. minutu.







