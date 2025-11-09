logo
Kozara brzo zaboravila poraz od Borca: Crveno-bijeli lako savladali Zvijezdu 09

Autor Dragan Šutvić
Igrači Vlade Jagodića su bez većih problema trijumfovali nad ekipom iz Stanišića.

kozara gradiška Izvor: Promo/FK Kozara Gradiška

Fudbaleri Kozare prilično lako su izašli na kraj sa Zvijezdom 09 u jednom od derbija 15. kola Prve lige Republike Srpske.

Ekipa iz Gradiške brzo je zaboravila visok poraz (0:4) u duelu četvrtfinala Kupa RS protiv Borca i današnji susret sa timom iz etno-sela Stanišići riješila rezultatom 3:0.

Meč je obilježio Vukašin Daničić, koji je u pobjedi crveno-bijelih iz grada na Savi učestvovao sa dva pogotka. Prvi put je gostujuću mrežu pogodio u 15. minutu, osam minuta nakon što je Petar Samardžija bio strijelac za vođstvo, dok je konačan rezultat Daničić postavio u 57. minutu.

Ovom pobjedom, šestom u sezoni, Kozara je napredovala do četvrte pozicije na tabeli, sa 22 boda. Ispred izabranika Vlade Jagodića nalaze se BSK (30), Laktaši (29) i Leotar (24).



Standings provided by Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Prva liga RS FK Kozara Gradiška FK Zvijezda 09

