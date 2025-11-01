Lideri ispustili bodove, "fenjeraš" prekinuo pobjednički niz Kozare!

Laktaši i BSK upisali poraze u 14. kolu Prve lige RS.

Izvor: Facebook/FK Laktaši

Fudbaleri Laktaša i BSK-a nakon serije dobrih rezultata u prošlom kolu upisali su remi u međusobnom duelu, a već u narednom i jedni i drugi su doživjeli teške poraze.

BSK je sa ubjedljivih 4. poražen na gostovanju kod Famosa kojeg je dobijao u prethodna tri okršaja.

Mladi napadač banjalučkog Borca, na pzajmici u BSK-u, Stefan Marčetić pogodio je za vođstvo gostiju na samom startu meča, ali je Famos brzo izjednačio preko Danilovića, da bi Perović donio preokret na 2:1 sa kojim se otišlo na odmor. Sve je bilo tiješeno kad aje pogodio Tešanović u nastavku, a konačnih 4.1 postavio je Asentić.

Laktaši su poraz upisali na svom terenu, Križevac je pogodio u prvom, a Rađenović sedam minut aprije kraja za pobjedu Romanije 2:0 i prekid serije od 2 poraza.

Kozara je u prethodnom periodu vezala tri pobjede, ali toj seriji došao je kraj u subotu u Vlasenici. Domaći su slavili 2:0 i tkao spriječili ekipu iz Gradiške da se priključi samom vrhu tabele.

Prva liga RS, 14. kolo

Zvijezda 09 – Slavija 0:2

Drina – Sutjeska 3:0

Famos – BSK 4:1

Laktaši – Romanija 0:2

Leotar – Velež 2:0

Vlasenica – Kozara 2:0