logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lideri ispustili bodove, "fenjeraš" prekinuo pobjednički niz Kozare!

Lideri ispustili bodove, "fenjeraš" prekinuo pobjednički niz Kozare!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Laktaši i BSK upisali poraze u 14. kolu Prve lige RS.

Prva liga Porazi Laktaša i BSK-a Izvor: Facebook/FK Laktaši

Fudbaleri Laktaša i BSK-a nakon serije dobrih rezultata u prošlom kolu upisali su remi u međusobnom duelu, a već u narednom i jedni i drugi su doživjeli teške poraze.

BSK je sa ubjedljivih 4. poražen na gostovanju kod Famosa kojeg je dobijao u prethodna tri okršaja.

Mladi napadač banjalučkog Borca, na pzajmici u BSK-u, Stefan Marčetić pogodio je za vođstvo gostiju na samom startu meča, ali je Famos brzo izjednačio preko Danilovića, da bi Perović donio preokret na 2:1 sa kojim se otišlo na odmor. Sve je bilo tiješeno kad aje pogodio Tešanović u nastavku, a konačnih 4.1 postavio je Asentić.

Laktaši su poraz upisali na svom terenu, Križevac je pogodio u prvom, a Rađenović sedam minut aprije kraja za pobjedu Romanije 2:0 i prekid serije od 2 poraza.

Kozara je u prethodnom periodu vezala tri pobjede, ali toj seriji došao je kraj u subotu u Vlasenici. Domaći su slavili 2:0 i tkao spriječili ekipu iz Gradiške da se priključi samom vrhu tabele.

Prva liga RS, 14. kolo

Zvijezda 09 – Slavija 0:2

Drina – Sutjeska 3:0

Famos – BSK 4:1

Laktaši – Romanija 0:2

Leotar – Velež 2:0

Vlasenica – Kozara 2:0

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK BSK FK Laktaši Prva liga RS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC