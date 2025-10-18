Novi poraz Laktaša! Jagodić sa Kozarom zaustavio šampiona u Gradišci

Laktaši upisali drugi ovosezonski poraz.

Izvor: Promo/FK Kozara Gradiška

Nakon što su na startu sezone nanizali čak sedam pobjeda, fudbaleri Laktaša u posljednja četiri kola ne igraju na tom nivou.

Danas su na gostovanju u Gradišci doživjeli poraz od domaće Kozare sa minimalnih 1:0. Nakon što su u prvom poluvremenu mreže mirovale, pobjednički pogodak postigao je Petar Samardžija u 55. minutu utakmice.

Bio je ovo drugi poraz za ekipu Laktaša koja u posljednja četiri kola ima samo jednu trijumf uz jedan remi. Porazu Laktaša će se obradovati ekipa BSK-a, koja sutra ima šansu da se vrati na vrh tabele. Za to će im biti potrebna pobjeda protiv Drine iz Zvornika.

Danas su odigrane još tri utakmice 12. kola Prve lige RS. U duelu Slavije i FAMOS-a nije bilo pobjednika (1:1). U Nevesinju je Velež savladao Vlasenicu sa 2:0 dok je Sutjeska identičnm rezultatom savladala Romaniju na Palama.



