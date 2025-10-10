logo
Treća pobjeda Famosa u Prvoj ligi RS: Dva gola Srđana Draškovića nedovoljna Veležu za bod u Vojkovićima

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.ba
0

Fudbaleri Famosa savladali su nevesinjski Velež rezultatom 4:2 (1:0) u utakmici 11. kola m:tel Prve lige Republike Srpske u petak u Vojkovićima.

Famos pobijedio Velež Nevesinje prva liga rs Izvor: Facebook/FK Famos Vojkovići

Izabranici Milomira Šešlije, koji je naslijedio Darka Vojvodića na klupi tima iz Vojkovića su stigli do trećeg trijumfa ove sezone.

FAMOS - VELEŽ 4:2 (1:0)

Poslije početnog ispitivanja snaga na stadionu "Branislav Lubura", domaći su poveli u 33. minutu golom Sergeja Tomića i s tim rezultatom se otišlo na odmor u poluvremenu.

U nastavku, nakon 10 minuta igre izjednačio je Srđan Drašković, da bi Famos samo tri minuta kasnije ponovo stigao do prednosti. Strijelac je bio Ognjen Stjepanović.

Međutim, ponovo je Drašković u 62. minutu pogodio mrežu ekipe iz Vojkovića za novo izjednačenje i tada se činilo da bi bod mogao otići u Nevesinje.

Ipak, najprije je Luka Asentić ponovo doveo domaće do vođstva, a pobjedu je u 90. minutu potvrdio Luka Pljevaljčić.

FAMOS: Bjelica, Drina (od 70. Avdalović), Pljevaljčić, Hrkalo (od 70. Berilo), Asentić (od 81. Simanić) , Danilović, Perović, Blažić, Smajić (od 81. Bajrić), Tomić, Stjepanović (od 87. Radović)

VELEŽ: Zurovac, Botić, Kolenda (od 46. Bokić), Abaza (od 58. Kadrić), Martić, Aman Bajan (od 72. Kljakić), Lazić (od 46. Drašković), Kuko, Prodanović (od 72. Sudar), Tomičić, Behram.

PRVA LIGA REPUBLIKE SRPSKE - 11. kolo

Zvijezda 09 - Leotar 0:1 (0:1)

Famos - Velež 4:2 (1:0)

Subota (11. oktobar):

Romanija - Omarska

Drina (Zvornik) - Kozara

Laktaši - Slavija

Sutjeska - BSK

Vlasenica slobodna.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

Tagovi

fudbal Prva liga RS FK Velež Nevesinje FK Famos

