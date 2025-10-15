Prvoligaš iz Etno-sela Stanišići ima novog trenera: Rosić vodi Zvijezdu 09

Semberski tim riješio pitanje novog šefa stručnog štaba.

Izvor: Promo/FK Zvijezda 09

Vladislav Rosić (41) novi je šef stručnog štaba Zvijezde 09. Tim iz Etno-sela Stanišići je, nakon okončanja saradnje sa Samirom Smajlovićem, odlučio da na njegovo mjesto srpskog stručnjaka.

U dosadašnjoj karijeri Rosić, koji posjeduje UEFA Pro licencu, radio je u Srbiji, a bio je trener Polet Ljubića, FAP-a iz Priboja, Omladinca Zablašće, Sloge iz Bajine Bašte, U19 tima Zlatibora...

Kako ističu u njegovom novom klubu, "poznat je po predanom radu s mladim igračima i modernom pristupu igri zasnovanom na disciplini i brzom protoku lopte."

"Zvijezda 09 je klub s jasnom vizijom i ozbiljnom organizacijom. Uvjeren sam da zajedničkim radom možemo ostvariti značajan napredak i obradovati naše navijače", poručio je Rosić.