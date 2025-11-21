logo
Prvoligaši kolo "razvukli" na sedam dana: Drina deklasirala i Famos (VIDEO)

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Šest golova u Zvorniku i ubjedljiva pobjeda domaćina.

FK Drina Zvornik, fudbaleri Drine iz Zvornika Izvor: Promo/FK Drina Zvornik

Posljednje prvoligaško kolo u 2025. godini biće odigrani u pet različitih termina tokom sedam dana - sedamnaestu rundu m:tel Prve lige RS otvorili su u četvrtak Drina i Famos, dva meča na programu su u subotu, jedan u ponedjeljak, a preostala dva u srijedu.

Zvorničani su bili izuzetno ubjedljivi protiv tima iz Istočne Ilidže i slavili 6:0 (3:0). Već u petom minutu imali su dva gola prednosti, pa je viđena još jedna sjajna partija tima iz Zvornika.

Seriju je otvorio Stefan Janjić iz penala u trećem minutu, da bi dva minuta kasnije na 2:0 povisio Ognjen Milanović. Do odlaska na odmor još jedna lopta završila je u mreži "motorista" (strijelac Endi Oregbe Ogede), dok su domaći i u drugom poluvremenu postigli tri gola.

Sreten Cmiljanović početkom drugog dijela odveo je Zvorničane do 4:0, na 5:0 povisio je Andrija Lošić, da bi mladi 20-godišnji Nigerijac Oregbe Ogede svojim drugim golom postavio konačnih 6:0.

Pogledajte golove iz Zvornika:

Derbi ove runde igraju BSK i Leotar, trenutno drugoplasirani i trećeplasirani tim u prvenstvu Republike Srpske, dok će vodeći Laktaši ugostiti Omarsku.

Sezona u m:tel Prvoj ligi RS, nakon ovog kola, nastavlja se na proljeće.

M:TEL PRVA LIGA RS - 17. KOLO:

Subota:

Laktaši - Omarska (13.00)
Slavija - Velež

Ponedjeljak:

Sutjeska - Vlasenica (16.00)

Srijeda:

Romanija - Zvijezda 09 (13.00)
BSK - Leotar

Odigrano u četvrtak:

Drina - Famos 6:0 (3:0)
/Janjić 3 pen, Milanović 5, Oregbe Ogede 45, 72, Cmiljanović 51, Lošić 68/



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Prva liga RS FK Drina Zvornik FK Famos

