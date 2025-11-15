Laktaši u drugom dijelu slomili Drinu i preuzeli prvo mjesto!

Ekipa Slobodana Starčevića je u drugom poluvremenu slomila otpor Zvorničana i preuzela vrh prvoligaškog karavana.
Fudbaleri Laktaša su u drugih 45 minuta slomili otpor zvorničke Drine i preuzeli prvo mjesto od ekipe BSK-a.
Nakon što nije bilo pogodaka u prvom dijelu, izabranici Slobodana Starčevića su tri puta zatresli mrežu Zvorničana u periodu od 56. do 87. minuta. Gostujuću odbranu "načeo" je Ognjen Škorić, nakon kojeg su se u strijelce upisali i Marko Babić i Danijel Panić.
U preostale tri utakmice današnjeg programa 16. kola, Omarska i Vlasenica su identičnim rezultatom (2:1) porazile Velež i Romaniju, dok su Famos i Sutjeska remizirali rezultatom 1:1.
Leotar i Kozara sastaju se drugog dana vikenda, dok će kolo biti zaključeno sljedeće subote, kada se sastaju Zvijezda 09 i BSK.
PRVA LIGA RS – 16. kolo
Omarska – Velež 2:1
Vlasenica – Romanija 2:1
Famos – Sutjeska 1:1
Laktaši – Drina 3:0
16. novembar:
Leotar – Kozara
22. novembar:
Zvijezda 09 – BSK
Slobodna Slavija.
