Laktaši u drugom dijelu slomili Drinu i preuzeli prvo mjesto!

Ekipa Slobodana Starčevića je u drugom poluvremenu slomila otpor Zvorničana i preuzela vrh prvoligaškog karavana.

Izvor: Facebook/FK Laktaši

Fudbaleri Laktaša su u drugih 45 minuta slomili otpor zvorničke Drine i preuzeli prvo mjesto od ekipe BSK-a.

Nakon što nije bilo pogodaka u prvom dijelu, izabranici Slobodana Starčevića su tri puta zatresli mrežu Zvorničana u periodu od 56. do 87. minuta. Gostujuću odbranu "načeo" je Ognjen Škorić, nakon kojeg su se u strijelce upisali i Marko Babić i Danijel Panić.

U preostale tri utakmice današnjeg programa 16. kola, Omarska i Vlasenica su identičnim rezultatom (2:1) porazile Velež i Romaniju, dok su Famos i Sutjeska remizirali rezultatom 1:1.

Leotar i Kozara sastaju se drugog dana vikenda, dok će kolo biti zaključeno sljedeće subote, kada se sastaju Zvijezda 09 i BSK.

PRVA LIGA RS – 16. kolo

Omarska – Velež 2:1

Vlasenica – Romanija 2:1

Famos – Sutjeska 1:1

Laktaši – Drina 3:0

16. novembar:

Leotar – Kozara

22. novembar:

Zvijezda 09 – BSK

Slobodna Slavija.

(mondo.ba)