logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Laktaši u drugom dijelu slomili Drinu i preuzeli prvo mjesto!

Laktaši u drugom dijelu slomili Drinu i preuzeli prvo mjesto!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Ekipa Slobodana Starčevića je u drugom poluvremenu slomila otpor Zvorničana i preuzela vrh prvoligaškog karavana.

Prva liga RS Laktaši Drina 3 0 Izvor: Facebook/FK Laktaši

Fudbaleri Laktaša su u drugih 45 minuta slomili otpor zvorničke Drine i preuzeli prvo mjesto od ekipe BSK-a.

Nakon što nije bilo pogodaka u prvom dijelu, izabranici Slobodana Starčevića su tri puta zatresli mrežu Zvorničana u periodu od 56. do 87. minuta. Gostujuću odbranu "načeo" je Ognjen Škorić, nakon kojeg su se u strijelce upisali i Marko Babić i Danijel Panić.

U preostale tri utakmice današnjeg programa 16. kola, Omarska i Vlasenica su identičnim rezultatom (2:1) porazile Velež i Romaniju, dok su Famos i Sutjeska remizirali rezultatom 1:1.

Leotar i Kozara sastaju se drugog dana vikenda, dok će kolo biti zaključeno sljedeće subote, kada se sastaju Zvijezda 09 i BSK.

PRVA LIGA RS – 16. kolo

Omarska – Velež 2:1

Vlasenica – Romanija 2:1

Famos – Sutjeska 1:1

Laktaši – Drina 3:0

16. novembar:

Leotar – Kozara

22. novembar:

Zvijezda 09 – BSK

Slobodna Slavija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Laktaši Prva liga RS

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC