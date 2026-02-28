logo
Nikola Jokić pobjesnio, htio da prebije provokatora: Pogledajte kako je Dort na kvarno udario Srbina

Nikola Jokić pobjesnio, htio da prebije provokatora: Pogledajte kako je Dort na kvarno udario Srbina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Lua Dorta su saigrači morali da spasavaju od bijesa Nikole Jokića nakon što je na kvarno udario Srbina.

Nikola Jokić htio da se tuče sa Lugencom Dortom Izvor: YouTube/Chaz NBA

Ne da Nikola Jokić na sebe! Srpski košarkaš je imao sjajan meč u duelu sa Oklahomom gdje je Denver na kraju izgubio poslije produžetka. Ipak, više se priča o njegovom okršaju sa Lugencom Dortom nego o košarci poslije ove utakmice. 

Kanadski košarkaš je poznat kao defanzivni specijalac Oklahome i od 2019. godine je u NBA u timu aktuelnog šampiona. Sada je u četvrtom minutu četvrte četvrtine udario Jokića na kvarno.

Sačekao je srpskog centra poslije jednog skoka i postavio se da ga namjerno udari kukom. Kada je sudija to vidio, a dok se Jokić još uvijek valjao po podu poslije pada, Dort je bio dovoljno bezobrazan da skače na sudijsku odluku da se svira čak i običan faul.

Pogledajte taj momenat: 

Šta se poslije desilo?

Nije Nikola Jokić htio da trpi takve ispade. Podsjetimo, Markif Moris je u novembru 2021. godine na sličan način na kvarno udario Jokića i loše je prošao. Sada je svježe od povrede oporavljeni Jokić bukvalno pobjesnio čim je ustao sa parketa. 

Ajzea Džo i Džejlin Vilijams su uskočili ispred njega, tu su se pojavili i Holmgren i Mekejn, a onda je Jokić ušao u sukob i sa njima.

Pogledajte kako je to izgledalo na terenu: 

Šta su sudije presudile?

Na kraju je Lugenc Dort isključen, ali tek poslije gledanja snimka. Njegova nesportska lična je preinačena u isključujuću, a Jokić je dobio tehničku zbog sukoba sa Džejlinom Vilijamsom. Takođe, i Vilijams je kažnjen tehničkom. Jokić je na kraju meč završio sa tripl-dablom od 23 poena, 18 skokova i 14 asistencija. 

