"Kup sa Novim Pazarom, pa mogu da umrem": Zbog ovoga je Lalatović godinama čekao poziv

Nenad Lalatović je novi trener Novog Pazara i odmah je počelo burno.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Novi Pazar imao je veoma teških nekoliko dana - zbog zdravlja se sa klupe povukao Vladimir Gaćinović, a zatim je Crvena zvezda u Beogradu nanijela ubedljiv poraz (5:0) predstavniku Srbije na evropskoj sceni na početku ove sezone. Izlazak iz te male krize mogao bi da bude dolazak na mjesto šefa stručnog štaba Nenada Lalatovića!

Iskusni stručnjak koji je sa brojnim srpskim timovima bilježio dobre rezultate već godinama je prizivao poziv iz Novog Pazara. Smatra bivši kapiten i trener Crvene zvezde da bi njegova energija mogla da se uklopi u ritam ovog kluba, pa da se zajedno ispišu nove stranice klupske istorije - možda čak i osvajanjem trofeja nakon kojeg je spreman da umre!

"Čast i moja velika želja je da budem trener Pazara, negdje i vaša. Sklopile su se kockice poslije pet godina. Ranije se pregovaralo, ali nismo uspijevali da utanačimo. Poziv se desio slučajno. Moj kolega Gaćinović je otišao, pozdravljam ga i kažem da je teško raditi poslije njega zato što je napravio sjajne rezultate i publika je to od njega navikla. S njim je Pazar izašao u Evropu. Ostavio mi je težak zadatak. Volio bih da je ostao do kraja, pa da sam došao na ljeto. Veliki je trener, ali daću sve od sebe da ovdje napravim dobre rezultate uz pomoć navijača. Kupili su me kad su ne podržali dok sam vodio jedan klub iz kojeg je trebalo da odem, a pobijedili smo u Pazaru. Tada sam zbog njih i velikog kluba poželio da radim u Pazaru. Eto, stigao sam. Volio bih da mi je Adem Ljajić ovdje, moj je miljenik. I dalje može barem po 20 minuta da igra u našoj reprezentaciji. Nažalost, nije tu, ali vjerujem u ove momke, kao i da ćemo napraviti dobar rezultat u nedjelju. Dolazi nam OFK Beograd poslije pobjede nad Čukaričkim, pa idemo Vojvodini nakon što je dala pet golova lučanskoj Mladosti i čekamo TSC. Baš težak raspored. Trebalo bi sad da upoznam igrače, moramo dosta da radimo“, rekao je Lalatović na predstavljanju.

Lalatović je kratko prokomentarisao meč protiv Crvene zvezde, ali se zatim okrenuo onome što čeka njegov tim. Istakao je da očekuje veliku energiju od svojih igrača, a da je cilj finale Kupa Srbije - i pobjeda u njemu.

"Prvo poluvrijeme bilo je dobro, u drugom je Crvena zvezda postigla dva gola iz prekida. To je iza nas. Za sve počinje novo poglavlje. Niko nema zagarantovano mjesto, neka se bore. Dres Novog Pazara mogu da nose samo oni koji zasluže, koji se bore i igraju u oba pravca, koji prije svega ginu i kad se završi utakmica imaju blatnjav dres. Samo hrabro, jako i da se pobijedi. Kod mene samo takvi igraju. Mora da se ispoštuje publika koja dođe. Nikad nisam vidio tako fanatičnu publiku, koja tako voli svoj klub. Tako treba. Pazarci vole Pazar, Pazar je broj jedan. Ovdje je to patriotski i ja sam oduševljen. Ne volim kad me ovako dočekaju i svi misle da imam čarobni štapić. Nemam. Neće biti lako, ali ću dati sve od sebe. Moraće igrači da ispoštuju moje zahtjeve u igri. Vidio sam neke stvari u drugom poluvremenu protiv Crvene zvezde, moramo da budemo malo agresivniji i bliži igraču, da linije stoje bliže. Protiv OFK Beograda moramo da djelujemo kao porodica, agresivno, tvrdo, da imamo veliku pomoć navijača. Volio bih da dođu u što većem broju, da ne budemo kažnjeni praznim tribinama do kraja sezone, da napravimo rezultat u prvenstvu i odigramo finale Kupa Srbije, a finale je jedna utakmica, sve je moguće. To je moj san. Kad bih ga osvojio, onda mogu i da umrem. Volio bih da me i isprate kako su me dočekali", rekao je Lalatović.

Za sada, Nenad Lalatović ne poznaje dovoljno tim koji će voditi, ali ima vremena da sve dođe na svoje. U Novom Pazaru očekuje pojačanja, ali i reakciju tima. Naravno, biće važan i njegov uticaj na ekipu, jer je godinama među najboljim trenerima u srpskom fudbalu.

"Neću da kukam. Mi smo u borbi i za gore i za dole. U prva dva kola smo od mogućih šest uzeli bod. Mislim da je ovaj tim dobar, ako uspijemo do petka, još jednog ili dva igrača da dovedemo, da se pojača konkurencija, da nešto nadomjestimo, bilo bi sjajno. Uz božju volju, šta će biti ne znam, ali pet bodova si do gore i do dole. Vjerujem u igrače, klub i naše navijače kao 12. igrača. Ne bih došao da ne vjerujem. Znam da se od mene dosta očekuje. Od preko 500 utakmica što sam vodio, svaka druga je pobjeda. Da sačekamo. Poslije Vladana Milojevića imam najviše pobjeda, a ja u Zvezdi nisam bio šest godina, već sam trenirao i čačanski Borac, Radnički iz Niša. Znam da će meni biti lijepo u Pazaru i da će vama biti lijepo sa mnom", rekao je Lalatović.

Za kraj konferencije, Nenad Lalatović se još jednom pozdravio sa Vladimirom Gaćinovićem, koji je najuspešniji trener u istoriji Novog Pazara. Prethodne sezone ekipu je odveo do trećeg mjesta i prvog nastupa u evropskim kvalifikacijama.

"Kako ćemo igrati, zavisi od profila igrača. U Lučanima sam zatekao formaciju sa trojicom pozadi, u Kragujevcu sam igrao sa četvoricom. Za visok presing moraš da imaš brzu posljednju liniju, ne možeš sa dva spora štopera. Svaka lopta ode iza leđa, primimo po tri, četiri komada. Treniram kako hoću da igram. Potrebno je da igrače još malo upoznam, da ih vidim uživo", rekao je Lalatović i dodao:

"Volio bih da bolje poznajem tim, ovako ću za OFK Beograd morati malo i da se konsultujem. Dobio sam informacije da postoiji kvalitet i kod onih što nisu mnogo igrali. Nešto mora malo da se promijeni. Primili smo od Spartaka dva, koji je od Železničara dobio tri komada, dali Subotičanima dva iz postojećih penala. Nešto tu nije štimalo. Možda je za igrače šok odlazak Gaćinovića, koji je legenda kluba. I za mene je bio šok. Želim mu sve najbolje. Veliki trener i moj veliki prijatelj. I ja sam kao igrač patio kad ode neki trener kojeg sam jako volio. Želimo da to nadomjestimo, sada sam ja tu. Potrebno je da se spojimo i nastavimo tamo gde je Gaćinović stao".

