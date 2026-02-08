Izbjegao debakl protiv Crvene zvezde: Nenad Lalatović preuzeo Novi Pazar

Lalatović će nastaviti karijeru u Superligi Srbije.

Izvor: MN PRESS

Temperamentni stručnjak Nenad Lalatović nastavlja svoju misiju u srpskom fudbalu. Novi Pazar ga je dan nakon debakla protiv Crvene zvezde na "Marakani" promovisao u novog trenera. Predstavljanje za medije zakazano je za utorak u 12:00 časova na konferenciji za novinare.

Novi Pazar se oglasio opširnim saopštenjem povodom potpisivanja ugovora koje prenosimo.

"Nenad Lalatović je jedan od najiskusnijih srpskih fudbalskih trenera, sa bogatom i uspješnom karijerom na klupskom nivou. Tokom svoje trenerske karijere vodio je brojne klubove u Superligi Srbije i inostranstvu, uključujući Crvenu zvezdu, Vojvodinu, Čukarički i Radnički, a sa ekipom Vojvodine osvojio je Kup Srbije 2020. godine.

Pored angažmana u Srbiji, Lalatović je radio i u inostranstvu, predvodeći Borac Banja Luka (BiH), Zorya Lugansk (Ukrajina), Al-Batin (Saudijska Arabija) i Budućnost Podgorica (Crna Gora).

Lalatović se ističe i značajnim trenerskim statistikama: odradio je preko 530 utakmica u profesionalnom fudbalu, uz zapažen prosjek osvojenih bodova po meču. Posebno je značajan njegov doprinos u Superligi Srbije, gdje je ostvario više od 200 pobjeda, što ga svrstava među najuspješnije trenere u istoriji lige.

Dobrodošao u plavo-bijele, Nenade! Kad se strast sa klupe i huk sa tribina sjedine, nastaje dobitna kombinacija - vrijeme je za pobjede.

Prvi trening sa ekipom Lalatović će odraditi istog dana, u utorak, u 14:00 časova. FK Novi Pazar želi Nenadu Lalatoviću toplu dobrodošlicu i puno uspjeha u predstojećem radu", navodi se u saopštenju kluba.

