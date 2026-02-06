Nenad Lalatović se vraća u Superligu Srbije

Nakon odlaska Vladimira Gaćinovića, Novi Pazar pozvao Nenada Lalatovića da preuzme ekipu.

Samo nekoliko nedjelja je srpski fudbal bio bez Nenada Lalatovića - on je tokom jesenjeg dijela prvenstva predvodio Mladost iz Lučana, a zatim je napustio taj klub zbog unosne ponude iz inostranstva. Kako su pregovori za odlazak van Srbije propali, Lalatović je ostao u Srbiji, a u vrlo bliskoj budućnosti mogao bi i da preuzme novi klub!

Navodno, fudbalski klub Novi Pazar želi Nenada Lalatovića na klupi, nakon što je Vladimir Gaćinović napustio mjesto šefa stručnog štaba zbog zdravstvenih problema.Pošto pregovori Novog Pazara i Nenada Lalatovića idu u dobrom smjeru, on bi već u ponedjeljak mogao da bude predstavljen kao novi trener plavo-bijelih.

Preuzimanjem Novog Pazara ispunila bi se dugogodišnja želja Nenada Lalatovića, koji je u prošlosti često pričao da bi volio da radi u ovom klubu. Navijači Novog Pazara imaju veliku strast, cijeli grad bodri svoj fudbalski klub, a Lalatović smatra da bi u takvom okruženju mogao da pruži najviše - pa i da ispiše neke od najljepših stranica klupske istorije.

Lalatović je tokom trenerske karijere koja traje od 2011. godine predvodio Srem iz Sremske Mitrovice, novosadski Proleter, Voždovac, Napredak iz Kruševca, Crvenu zvezdu, Borac iz Čačka, Vojvodinu, reprezentaciju do 20 godina, Čukarički, reprezentaciju do 21 godine, Radnički Niš, Vojvodinu, Radnički Niš, Al Batin u Saudijskoj Arabiji, Radnički Kragujevac, Borac iz Banjaluke, Radnički Niš, Mladost Novi Sad, Zorju iz Luganska, Spartak iz Subotice, Mladost iz Lučana, Vojvodinu, podgoričku Budućnost i ponovo lučansku Mladost.

