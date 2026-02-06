Vladimir Gaćinović otišao: "Da se tetoviram, na jednoj strani bi se nalazio grb Leotara, a na drugoj Novog Pazara"

Vladimir Gaćinović je najuspješniji trener Novog Pazara u istoriji, ali ne ostaje na klupi zbog zdravstvenih razloga.

Crvena zvezda će u 22. kolu Superlige Srbije ugostiti Novi Pazar, a taj meč neće voditi iskusni trener Vladimir Gaćinović! Na neobičnoj konferenciji u Novom Pazaru saopšteno je da Gaćinović napušta klub zbog zdravstvenih razloga, o čemu su govorili i sam trener, ali i prvi čovjek kluba Fikret Međedović.

Kako je istaknuto, odluku o povlačenju sa klupe Novog Pazara donio je isključivo Vladimir Gaćinović, a ona je uzrokovana njegovim zdravstvenim stanjem. Novi Pazar napušta kao najuspješniji trener u istoriji kluba, jer je prethodne sezone vodio ekipu do prvih nastupa na evropskoj sceni.

"Malo neobična pres-konferencija, možda prva i jedina ovakva u Srbiji u posljednjih deset godina. Težak dan za nas. Naš trener odlazi isključivo iz zdravstvenih razloga. Ta odluka je svima teško pala, nije je bilo lako donijeti, ali se mora poštovati. Radi se o najboljem treneru našeg klubu ikada, koji je u ovih godinu dana svakodnevno pisao zlatne stranice istorije. Naravno da će svima teško da padne, navijačima i publici, ali ima nešto važnije - zdravlje jednog posebnog čovjeka. Iskreno, hvala mu za sve što je učinio za klub, grad i sve njegove stanovnike, za njegovu energiju, posvećenost, rano ustajanje, mukotrpan rad. Ništa ovo nije moglo slučajno. Uvijek će biti dio naše porodice i jedna fotelja uvijek će čekati njega", otvorio je konferenciju Međedović.

Gaćinović je na oproštaju od Novog Pazara istakao da je jedna njegova polovina "pazarska", da vjeruje u pobjedu nad Crvenom zvezdom i da je na atletskoj stazi plakao pored Fikreta Međedovića, nakon što je saopštio svoju odluku da odlazi.

"Kad neko ovako priča, kad dođu ovakvi momenti, onda moram da budem ponosan. Ponosan sam na svaki momenat, na dan kada sam prvi put odlučio da dođem. Da ovdje nisam došao i upoznao ovakve ljude, bio bih siromašniji, ne materijalno već duhovno. Ja sam Trebinjac, Hercegovac, ali pola u meni je pazarsko. Da se tetoviram, na jednoj strani bi se nalazio grb Leotara, a na drugoj grb Novog Pazara. Ništa ne bi bilo bez ljudi oko mene, igrača, stručnog štaba, uprave i kompletne radne zajednice. Neizmjerno hvala publici. Maloprije sam bio u jednom kafiću, pitaju me: 'Šefe, šta ćemo uraditi sutra?' A, ja kažem: 'Pobijedićemo.' Plašio sam da ću zaplakati, kao i u svlačionici, plašim se i sada. Odlazim teška srca, odluka je isključivo moja. Toliko sam iscrpljen i na ivici energetskog sloma. Ne znam kako ću dalje. Međedović i ja smo šetali atletskom stazom, plakali obojica zagrljeni", sa mnogo emocija govorio je Gaćinović.

Ekipa Novog Pazara trenutno zauzima peto mjesto na tabeli Superlige, sa 33 osvojena boda. Tek jedan više ima Železničar iz Pančeva, koji se trenutno nalazi na mjestu koje vodi u evropske kvalifikacije. Ekipu će protiv Crvene zvezde predvoditi dosadašnji pomoćnici u stručnom štabu Vladimira Gaćinovića.