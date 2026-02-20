logo
"Za 10 dana nisam potrošio 100 evra": Nenad Lalatović šokiran šta ga je dočekalo u Novom Pazaru

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nenad Lalatović je oduševljen gostoprimstvom u Novom Pazaru i ističe da gdje god da se pojavio ništa nije morao da plati, što ga je šokiralo.

nenad lalatovic nisam 100 evra potrosio za 10 dana u novom pazaru Izvor: MN PRESS

Nenad Lalatović je preuzeo Novi Pazar i čini se da je tamo već lijepo prihvaćen. Navijači su mu skandirali ime na debiju protiv OFK Beograda (2:1), slavio je zajedno sa njima na kraju susreta kraj Jošanice, tako da je utisak da će se i u ovom gradu sjajno uklopiti kao i u Novom Sadu, Kragujevcu, Čačku...

"Za ljubav je potrebno dvoje. Pazar mi je, za sada, pokazao ljubav. I ja sam svima do sada pokazao ljubav", rekao je Lalatović u podkastu "Pazarski podkast".

"Ja opet kažem, nije bitno kako će me dočekati, nego kako će me ispratiti", naglasio je Lalatović koji je rekao da je već od drugih dobio razne "prijetnje", da pazi šta će da bude za dva mjeseca, da će vidjeti kako se situacija promijeni poslije dva poraza, kao da poslije toga neće moći da izađe na ulicu.

"Ja se ovde osjećam prelijepo, uživam. Vjerujte mi, ovo nisam nikad oživio, deset dana sam ovdje, nisam potrošio sto evra. A odem na Kopaonik da obiđem za pola sata sam potrošio sto evra. Ovde su toliko gostoljubivi. Bio sam išao da pojedem burek, neće da mi naplate, pa neće ćevape da mi naplate... Ja kažem šta je ovo!?", zapitao se Lalatović koji je nahvalio hranu u ovom gradu i dodao da je takav doček imao samo još u Podgorici.

Na prvom meču s Novim Pazarom je došao do pobjede, ali sada slijedi gostovanje Vojvodini u Novom Sadu, jednom od najboljih timova ove sezone u Superligi.

"Hoće da me plaše, kažu vidjećeš kakvi su oni poslije dva meča, psovaće ti sve... Ako te novopazarska publika zavoli i vidi da voliš klub svim srcem, prihvatiće te. Ja drugačije ne umijem da radim. Nikad nisam ovo pričao iz kurtoazije, nikad ružnu riječ nisam rekao za njih. Mogu da se zakunem u majku Dobrilu koju sam izgubio", naglasio je Lalatović koji je godinama pričao da želi da dođe u Novi Pazar.

(MONDO)

