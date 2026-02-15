"Sad idem da gledam moj drugi klub": Lalatović blista poslije pobjede na debiju, navijači mu klicali

Srpski trener Nenad Lalatović startovao je pobjedom na klupi Novog Pazara.

Izvor: Arenasport5/Printscreen

Srpski trener Nenad Lalatović debitovao je pobjedom na klupi Novog Pazara, pošto su na Gradskom stadionu savladali OFK Beograd sa 2:1, u 23. kolu Superlige Srbije.

Gledali smo dosta uzbudljivo prvo poluvrijeme, a sve je počelo golom Camaja već u 9. minutu utakmice. Od tog momenta se borba na terenu rasplamsala, a na izjednačenje čekali smo samo 10 minuta jer je Hord vratio rezultatsku neizvjesnost.

U drugom poluvremenu viđeno je dosta drame, a pobjedonosni gol postigao je Stanisavljević u 59. minutu meča. Bio je to atraktivan pogodak petom nakon lošeg poteza Vukičevića. Sudija je u nekoliko navrata navukao gnev domaćih navijača, u prvom periodu igre je propustio da dosudi penal, dok je utakmicu produžio za ček osam minuta. U svakom slučaju, biće nekoliko spornih detalja za dublju analizu.

Lalatović je ostao dugo na terenu i slavio sa navijačima, a onda u izjavi za "Arenasport" iznio prve utiske.

"Dobro smo ušli i utakmicu, oni imaju 29 bodova, da su nas pobijedili prišli bi nas na bod, a mi smo sada na bod udaljeni od Železničara. Na meni je bio veliki pritisak, hvala navijačima kako su mi prihvatili, posvećujem im ovu pobjedu. Idem da gledam moj drugi klub Mladost iz Lučana i hoću da poželim sreću TSC-u", rekao je Lalatović sa osmijehom na licu.

Harizmatični stručnjak je dočekan ovacijama na Gradskom stadionu "Lalate, majstore, Pazarci su uz tebe", i čini se da je ovo početak jedne lijepe fudbalske priče.

Trener OFK Beograda Jovan Damjanović je bio zadovoljan kvalitetom utakmice, ali nije imao previše toga ni da zamjeri svojim izabranicima.

"Mislim da se ekipa Novog Pazara bolje snašla na početku. Pohvalio bih ambijent, solidna i dobra utakmica sa obje strane, hvala navijačima OFK Beograda koji nas prate na gostovanjima. Nadam se da će sljedeći put biti bolje", rekao je trener Beograđana.

