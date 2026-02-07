"Kao bivši igrač Partizana želim sreću Crvenoj zvezdi"

Nekadašnji fudbaler Partizana Vladimir Branković poželio sreću Crvenoj zvedi na mečevima Lige Evrope protiv Lila.

Izvor: MN PRESS

Jedan od najzanimljivijih mečeva 22. kola Superlige trebalo je da se odigra u Beogradu, ali je Crvena zvezda bez većih problema savladala Novi Pazar (5:0), ubjedljivim izdanjem u drugom dijelu meča. Tim Dejana Stankovića, koji nije bio potpuno zadovoljan, vratio se na vrh tabele, dok će Pazarci u nastavku prvenstva sa novim stručnim štabom nastaviti borbu za Evropu.

Vršilac dužnosti trenera na ovom meču bio je Vladimir Branković, dosadašnji pomoćnik Vladimira Gaćinovića koji je zbog zdravstvenih razloga napustio klub. On je istakao da je taj rastanak uticao na igrače, kojima se zahvalio na saradnji, a zatim je i Crvenoj zvezdi poželio mnogo sreće u Evropi - iako je svojevremeno igrao za Partizan.

"Sigurno je uticao odlazak Gaćinovića, ne moženo da poreknemo. Ne u tolikoj mjeri... Prvi dio igre izuzetno korektan sa naše strane, držali smo nešto pod kontrolom, malo naivno smo primili gol. Nastavak ne moram komentarisati, vidjeli ste. Moćna Zvezda, za razliku od prošle sezone. Pod vođstvom Stankovića rastrčana, agresivna, energičnija, motivisana... Zahvalio bih se igračima na poštovanju, na podršci uoči ove utakmice i na odnosu koji su imali. Zahvaljujem se šefu Gaćinoviću. Momci nek idu dalje, želim im sve najbolje, to je prava grupa ljudi i tek onda fudbalera. Praviće odlične rezultate, kao što smo radili u prethodnih godinu dana. Iskoristiću priliku da kao bivši igrač Partizana poželim sreću Crvenoj zvezdi kao predstavniku u Evropi. To je fer i korektno, treba da nas predstave i što dalje doguraju u evropskom takmičenju", rekao je Branković.

