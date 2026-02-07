Dejan Stanković našao zamjerku poslije "petarde" Crvene zvezde

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković analizirao veoma ubjedljivu pobjedu protiv Novog Pazara.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Novi Pazar (5:0) u 22. kolu Superlige Srbije i vratili se na vrh tabele. Iako je bilo problema tokom prvog dijela meča, ekipa Dejana Stankovića je u nastavku susreta pokazala mnogo više želje, a sa četiri postignuta gola uspjela je i da bude veoma ubjedljiva u jednom od derbija ove runde.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković je nakon meča kratko analizirao utakmicu - posebno je hvalio Daglasa Ovusuja, Džeja Enema i Vasilija Kostova, a otkrio je i zašto na terenu nisu bili Strahinja Eraković i Marko Arnautović. Njih dvojicu "čuva" za veoma naporan ritam koji Zvezdu čeka do kraja februara.

"Čestitam momcima na pobjedi. Nije mi se sviđala energija u prvom dijelu meča, bili smo pasivni. Novi Pazar organizovano, čvrsto, 1 na 1, ako se ne mrdaš, ne praviš prostore, jednostavan si za pročitati. Dali smo taj gol. U drugom smo malo promijenili nešto kod nas. Zadovoljan sam novajlijama, Ovusu i Džej, mali Kole drugačije odigrao u nastavku. Ne mogu da kažem da pristup nije bio, ali nije bilo energije. Drugi dio... Bilo je stvarno perfektno. Čupa je odradio dva treninga, znamo šta nas čeka u narednih 20 dana. Bolje je bilo da odrade treninge i Marko Arnautović koji pet dana nakon Selte nije trenirao, da ih oporavimo za ono što nas čeka, to će biti teške, iscrpljujuće utakmice", rekao je Stanković.

Crvena zvezda se pobjedom nad Novim Pazarom vratila na prvo mjesto u Superligi Srbije. Tim Dejana Stankovića sada ima 52 osvojena boda, dva više od ekipe Partizana jer su i crno-bijeli u subotu popodne upisali pobjedu - na gostovanju Radniku u Surdulici (3:1).

