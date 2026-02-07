Zvezda je ovaj spisak poslala u UEFA: Obrisana tri imena, na njemu su pojačanja

Poznato je na koga Crvena zvezda računa u nokaut fazi Ligi Evrope. Poslala je konačan spisak u UEFA.

Crvena zvezda poslala je u UEFA konačan spisak igrača na koje će računati u nokaut fazi Lige Evrope, a kao što se očekivalo pojačanja su tu i biće na raspolaganju Dejanu Stankoviću za predstojeći dvomeč sa Lilom.

To znači da je Zvezda na spisak dopisala defanzivca Strahinju Erakovića, krilnog fudbalera Daglasa Ovusua i napadača Džeja Enema koji su ove zime stigli na stadion "Rajko Mitić", a sve je na vreme završeno i uspješno su registrovani prije 4. februara u ponoć, kada je "ugašen" sistem u Nionu.

Dobra vijest za Zvezdu je da sa spiska igrača nije morala da obriše nikog bitnog, odnosno "skinula" je igrače koji svakako više nisu u klubu. Tako su "obrisani" Šavi Babika, Šerif Endijaje i Piter Olajinka.

GOLMANI : Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Vuk Draškić*

: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Vuk Draškić* ODBRANA : Rodrigao, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Stefan Leković*, Stefan Gudelj*, Frenklin Tebo Učena, Seol, Adem Avdić*, Nair Tiknizjan, Nikola Stanković

: Rodrigao, Strahinja Eraković, Miloš Veljković, Stefan Leković*, Stefan Gudelj*, Frenklin Tebo Učena, Seol, Adem Avdić*, Nair Tiknizjan, Nikola Stanković VEZNI RED : Mirko Ivanić, Mahmudu Badžo, Felisio Milson, Jovan Šljivić*, Aleksandar Katai, Tomas Hendel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov*, Vladimir Lučić, Rade Krunić, Nemanja Radonjić, Daglas Ovusu

: Mirko Ivanić, Mahmudu Badžo, Felisio Milson, Jovan Šljivić*, Aleksandar Katai, Tomas Hendel, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov*, Vladimir Lučić, Rade Krunić, Nemanja Radonjić, Daglas Ovusu NAPAD: Džej Enem, Bruno Duarte, Aleksa Damjanović*, Luka Zarić*, Marko Arnautović.

Napomena: fudbaleri označeni zvezdicom su na "B" listi, kao mladi fudbaleri iz pogona Crvene zvezde.

Podsetimo, Crvena zvezda će 19. februara gostovati Lilu u prvom meču šesnaestine finala Lige Evrope, a sedam dana kasnije će biti revanš u Beogradu.