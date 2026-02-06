Legendarni Vladimir Petrović Pižon zove navijače Crvene zvezde na stadion.
Fudbaleri Crvene zvezde su nakon prvog proljećnog kola preuzeli prvo mjesto na tabeli, ali borba za šampionsku titulu nije ni blizu kraja - već u subotu će aktuelni šampion na svom terenu dočekati Novi Pazar, koji ima velike ambicije ove sezone. Zbgo toga na oprez poziva legendarni Vladimir Petrović Pižon, bivši fudbaler Crvene zvezde.
U kratkom razgovoru za klupski sajt Pižon je iskoristio priliku da pozove navijače na stadion, jer igračima Crvene zvezde treba podrška. Kako ističe Vladimir Petrović, on svaki meč crveno-bijelih gleda na stadionu, a vjeruje da će i brojni navijači slijediti njegov primjer u narednom periodu.
"Lijep je osjećaj kada igramo velike utakmice, koje su od posebnog značaja. Navijači vole da uživaju u dobrom fudbalu, dolaze zbog dobrih utakmica i dobrih igara, a najviše zbog igre Crvene zvezde. Smatram da je Zvezda zaslužila veliku podršku sa tribina. Ja idem na svaku utakmicu i mogu da kažem da je u prethodnom periodu Zvezda pokazala veliku borbenost i zalaganje koje imponuje svim zvezdašima. Mislim da igrači zaslužuju još veći broj gledalaca koji će ih bodriti sa tribina i dati im potrebnu energiju, u šta ja i ne sumnjam. Pred nama je sada veoma gust raspored, ali ja ću sve utakmice gledati na Marakani, vjerujem da veliki broj zvezdaša razmišlja isto i da ćemo zajedno pomoći igračima da ostvare nove pobjede", rekao je Vladimir Petrović Pižon.
"Svaku utakmicu Zvezde gledam na Marakani": Pižon zove navijače na stadion
Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Crvene zvezde ističe da će svaki bod do kraja prvenstva biti veoma važan, zbog čega ekipa neće moći da se opusti u domaćem šampionatu.
"Mnogo će značiti podrška jer je svaki bod vrlo važan. Vratili smo se na prvo mjesto, Zvezda želi da i ove godine osvoji prvenstvo i zbog toga mora sve utakmice da odigra dobro i ostvari dobre rezulatate", istakao je Vladimir Petrović Pižon.
Podsjećamo, Crvena zvezda je u proljećnom dijelu sezone savladala Malme (1:0), remizirala protiv Selte (1:1) i pobijedila Čukarički (3:1). Tim Dejana Stankovića izborio je proljeće u Evropi, pa će u nokaut fazi igrati protiv Lila, dok je trijumf na Banovom brdu bio dovoljan za preuzimanje prve pozicije u Superligi Srbije.