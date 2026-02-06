logo
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Svaku utakmicu Zvezde gledam na Marakani": Pižon zove navijače na stadion

"Svaku utakmicu Zvezde gledam na Marakani": Pižon zove navijače na stadion

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Legendarni Vladimir Petrović Pižon zove navijače Crvene zvezde na stadion.

Vladimir Petrović Pižon zove navijače Crvene zvezde na stadion Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaleri Crvene zvezde su nakon prvog proljećnog kola preuzeli prvo mjesto na tabeli, ali borba za šampionsku titulu nije ni blizu kraja - već u subotu će aktuelni šampion na svom terenu dočekati Novi Pazar, koji ima velike ambicije ove sezone. Zbgo toga na oprez poziva legendarni Vladimir Petrović Pižon, bivši fudbaler Crvene zvezde.

U kratkom razgovoru za klupski sajt Pižon je iskoristio priliku da pozove navijače na stadion, jer igračima Crvene zvezde treba podrška. Kako ističe Vladimir Petrović, on svaki meč crveno-bijelih gleda na stadionu, a vjeruje da će i brojni navijači slijediti njegov primjer u narednom periodu.

"Lijep je osjećaj kada igramo velike utakmice, koje su od posebnog značaja. Navijači vole da uživaju u dobrom fudbalu, dolaze zbog dobrih utakmica i dobrih igara, a najviše zbog igre Crvene zvezde. Smatram da je Zvezda zaslužila veliku podršku sa tribina. Ja idem na svaku utakmicu i mogu da kažem da je u prethodnom periodu Zvezda pokazala veliku borbenost i zalaganje koje imponuje svim zvezdašima. Mislim da igrači zaslužuju još veći broj gledalaca koji će ih bodriti sa tribina i dati im potrebnu energiju, u šta ja i ne sumnjam. Pred nama je sada veoma gust raspored, ali ja ću sve utakmice gledati na Marakani, vjerujem da veliki broj zvezdaša razmišlja isto i da ćemo zajedno pomoći igračima da ostvare nove pobjede", rekao je Vladimir Petrović Pižon.

Jedan od najboljih fudbalera u istoriji Crvene zvezde ističe da će svaki bod do kraja prvenstva biti veoma važan, zbog čega ekipa neće moći da se opusti u domaćem šampionatu.

"Mnogo će značiti podrška jer je svaki bod vrlo važan. Vratili smo se na prvo mjesto, Zvezda želi da i ove godine osvoji prvenstvo i zbog toga mora sve utakmice da odigra dobro i ostvari dobre rezulatate", istakao je Vladimir Petrović Pižon.

Podsjećamo, Crvena zvezda je u proljećnom dijelu sezone savladala Malme (1:0), remizirala protiv Selte (1:1) i pobijedila Čukarički (3:1). Tim Dejana Stankovića izborio je proljeće u Evropi, pa će u nokaut fazi igrati protiv Lila, dok je trijumf na Banovom brdu bio dovoljan za preuzimanje prve pozicije u Superligi Srbije.

