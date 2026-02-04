"Loptu nisam pipnuo, a oni me prebili": Bio je najveći talenat Zvezde, igrao u Sarajevu, a batine pamti već 20 godina

Crvena zvezda je imala običaj da najtalentovanije igrače šalje na pozajmicu u Sopot, a Miloš Stojčev je u Ropočevu dobio batine koje pamti 20 godina,

Izvor: Facebook/Podcast Oslobođenje/Printscreen/MN Press

Prije samo nekoliko nedjelja bivši fudbaler Miloš Stojčev postao je pomoćni trener u Crvenoj zvezdi, a prije nešto više od dvije decenije isti klub ga je poslao na pozajmicu u Sopot. Kao dijete Zvezde i jedan od najtalentovanijih igrača u mlađim kategorijama kluba, Stojčev je na pozajmici trebalo da stekne iskustvo i vrati se spreman za prvi tim. Umjesto važnih lekcija na fudbalskom terenu, dobio je batine.

Odmah na početku svoje seniorske karijere osjetio je razliku, jer je umjesto dresa Crvene zvezde ili Real Madrida, koje je godinama sanjao, morao da obuče opremu Sopota. Nakon 300 golova u Zvezdi našao se u Ropočevu, gdje su fudbaleri lokalnog četvrtoligaša imali veliku želju da mu pokažu šta ga sve čeka u svijetu odraslih.

"Mnogo teško, mi smo djeca. Pritom, ja igram u Crvenoj zvezdi, kapiten svih selekcija. Bio sam dobar u mlađim selekcijama. Sad ja treba da idem u Sopot... Tebi je u glavi 'Ja? Real Madrid'. Od pjetlića do juniora ja sam odigrao, ne znam, 300 i nešto utakmica, dao 300 golova. I sad poslije svega toga, ja idem u Sopot. Teško je, treća liga. Počinjemo pripreme, prva utakmica, igramo... Selo se zove Ropočevo, to je četvrta liga. I mi igramo prijateljsku, prva utakmica moja seniorska. I ja sad došao majstor, to je lagano, igrao u Omladinskoj školi... Pa to prostora, pa daj", prisjetio se Stojčev u podkastu "Oslobođenja".

Sjeća se Miloš Stojčev da je, uprkos tome što je nekoliko nedjelja ranije bio kapiten omladinaca Crvene zvezde, u seniorskom fudbalu odmah izložen batinama koje pamti i nakon dvije decenije.

"Izašli ljudi, ta četvrta liga, ja loptu pipnuo nisam. Oni su me prebili. Prebili! Ja u duel, on me baci... Ma ne mogu ništa ja. Završava se utakmica, ja počeo da plačem. Hoću da se vratim u omladince, čovječe. Sad tu stariji igrači, pa trener, popričamo i onda krene prvenstvo i sve se dalje lakše odvija. Početak je jako težak", rekao je Miloš Stojčev.

Kakvu je karijeru imao Miloš Stojčev?

Nakon što je prošao sve mlađe kategorije Crvene zvezde, Miloš Stojčev je postao dio seniorske ekipe, ali nije uspio da se nametne. Išao je na pozajmice u Sopot, Grbalj i Bežaniju, zatim igrao za Vojvodinu, čačanski Borac, Sporting Kanzas siti, Akžajik, Leotar, Atirau, Sarajevo, Atromitos, Veriju, Platanijas, Tuzla siti, Voždovac, Železničar iz Pančeva, Grafičar i Crvenu zvezdu iz Malog Mokrog Luga.

Na početku trenerske karijere radio je sa mlađim kategorijama Grafičara, a tokom januara 2026. godine priključen je stručnom štabu Dejana Stankovića u Crvenoj zvezdi. Tokom proljećnog dijela sezone će, zajedno sa još nekim bivšim fudbalerima Crvene zvezde među kojima je i bivši kapiten tima Nikola Mikić, pomagati novom treneru u borbi na tri fronta.