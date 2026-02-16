Nenad Lalatović o čestim mijenjanjima klubova: "Ne znam jesu li ljudi glupi, ali evo da naučim 'nevjerne Tome"

Poznati trener Nenad Lalatović objasnio zašto je vodio 14 klubova u Srbiji i da to nije ništa loše.

Nenad Lalatović je od 2011. godine trener, kada je preuzeo Srem, a u međuvremenu je vodio čak 14 različitih klubova u Srbiji. Posljednji u nizu je Novi Pazar, sa kojim je došao do pobjede na debiju protiv OFK Beograda (2:1), gdje se čini da će vrlo brzo postati ljubimac navijača.

Na pitanje kako reaguje na tvrdnje da 14 promijenjenih klubova nije dobra stavka u trenerskoj biografiji, kao i konstataciju da neki ne cijene njegov rad, Nenad Lalatović je odgovorio rezultatima.

"Ja želim da kažem: Čačak drugo mjesto, Niš drugo mjesto, sa Vojvodinom Kup i trener sa najviše pobjeda u istoriji, sa Lučanima bio drugi na tabeli. Ljudi, promijenio sam, ne znam da li su ljudi glupi, mijenjam klubove jer vrijedim, da je suprotno poslije dva kluba me ne bi bilo, ugasili bi me", rekao je Nenad Lalatović za "Telegraf" i obratio se svojim najvećim kritičarima, kojih kao da je sve više prethodnih godina.

"Da naučim 'nevjerne Tome', ja sam jedan od najboljih trenera u Srbiji, poslije Milojevića imam najviše pobjeda, 50 odsto trijumfa imam. 'Nevjerne tome'... Dajte mi trenere za koje su se plaćala tolika obeštećenja. Koji trener je doživio ovacije kao ja u Novom Pazaru".

Posebno se osvrnuo na period u Radničkom iz Kragujevca koji je poslije njega uspio da dođe i do Evrope, kada ga je predvodio Feđa Dudić - s kojim je Lalatović kasnije imao sukob.

"Kragujevac volim kao klub i veoma poštujem, ali kada sam došao Radnički niko nije želio da gleda. Bio je posljednji - tada je trebalo imati mu*a da se uzme Radnički, bilo je nemoguće opstati. Ja jesam! Sada je lako biti trener Kragujevca, to ne smiju da zaborave ni Konatar, ni Slavko Perović".

"Ko im je pomogao da ostanu u klubu - Nenad Lalatović. Ko im je obezbijedio opstanak, da za 100 godina ne idu u Drugu ligu - Nenad Lalatović. Došao sam u najtežem trenutku za klub, imao onu stvar, sjeo sa njima dvojicom, dao im riječ i ostavio sam Kragujevac u ligi. Gdje niko nije htio da dođe od trenera u klub. Želim da kažem Slavku i Konataru - to nemojte nikada da zaboravite. Mijenjam klubove jer vrijedim ljudi, zato što sam među najboljim trenerima koje Srbija ima, zato tim 'nevjernim Tomama' treba to objasniti. Po rezultatima koje sam postigao sam jedan od najboljih", zaključio je on.

