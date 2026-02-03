Leo Mesi se vraća kući?

Leo Mesi ima na stolu ponudu Njuelsa da se vrati u rodni grad i da u njemu odigra bar polusezonu. Plan nije jednostavan, ali čitava Argentina je spremna da stane iza njega.

Potpredsjednik Njuelsa, argentinskog kluba u kojem je Lionel Mesi (38) počeo da trenira fudbal, otkrio je da zajedno sa državom rade na povratku vjerovatno najvećeg igrača u istoriji.

Ideja je da Mesi dođe kući 2027, kada bude imao tačno 40 godina, iako će biti pod ugovorom sa Interom iz Majamija sve do kraja 2028. Ideja Argentinaca je da se Leo vrati početkom te godine i odigra polusezonu, pa se vrati na ljeto u Inter i tamo dovrši takmičarsku godinu.

"Radimo na tome da Leo zaigra za Njuels u prvom dijelu sezone 2027, ali za sada nema ništa više od toga", rekao je za TN potpredsjednik kluba Huan Manuel Medina.

Čitav projekat navodno podržavaju i Mesijev rodni grad Rozario, kao i Fudbalski savez Argentine. Da bi se Leo vratio kući prvi put od 2000. godine, potrebno je da se ostvari niz ciljeva, prije svega da se njegovoj porodici omogući neometan život u zemlji i gradu u kojem nije živjela 25 godina. Pored toga, biće neophodno i da se razvije infrastruktura.

"To je projekat koji prevazilazi Njuels. To je projekat grada Rozarija, pokrajine i argentinskog fudbala. Sve zavisi od onoga što možemo da ponudimo u pogledu infrastrukture i konkurentnog sportskog projekta. Razgovaralo se, ideja je iznijeta, ali za sada nema konačnih odluka", rekao je Medina.

Mesi je dobio prijedlog i iako djeluje i romantično i komplikovano, sigurno je da će u narednom periodu razmišljati o tome. Kako bi to moglo da izgleda? Svojevremeno je Mesi raspalio maštu navijačima kada je obukao Njuelsov dres sa brojem "deset" u znak sjećanja na Dijega Maradonu, poslije smrti slavnog Argentinca. Proslavio je gol na utakmici Barselone obukavši dres svog rodnog kluba i oduševio navijače u Rozariju.

Maradona je nosio tu "desetku" u sezoni 1993/94, uoči Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama. Da li ćemo za godinu dana vidjeti i Mesija u ovim bojama?

