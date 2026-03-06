Nikola Jokić razbio Dončićeve Lejkerse: Tripl-dabl za tri četvrtine, pa se vratio da ih dokusuri

Denver pobijedio Lejkerse u veoma važnom meču, a Nikola Jokić bio najbolji akter na terenu.

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Los Anđeles Lejkerse (120:113) u meču koji bi mogao da ima presudan značaj kada je riječ o borbi za što bolju poziciju na kraju ligaškog dijela sezone Zapadne konferencije NBA lige. Kao što je uglavnom slučaj, tim iz Kolorada je do pobjede vodio Nikola Jokić - najbolji akter ovog meča, iako je i Luka Dončić bio efikasan na ovoj utakmici.

Srpski košarkaš je za tri četvrtine upisao novi tripl-dabl, a meč je završio sa 28 poena, 13 asistencija i 12 skokova i uz šut 10/15! Tokom posljednje dionice se mučio malo više nego što se očekivalo, ali je na kraju i to bilo dovoljno da se odbrani ogromna prednost koju je Denver imao tokom većeg dijela utakmice. Kakvu smo dominaciju srpskog košarkaša vidjeli pokazuje i to što je Jokić završio meč kao najbolji po broju poena, skokova i asistencija.

Jokića je sa istim brojem poena pratio Džamal Marej, koji je u ostalim kategorijama imao nešto slabije brojke od najboljeg igrača na planeti. Na drugoj strani terena Luka Dončić je postigao 27 poena, uz 11 skokova. Izostao je karkterističan učinak Lebrona Džejmsa koji je postigao "tek" 16 poena i zbog toga nije bio među najefikasnijim igračima na utakmici.

Pobeda Denvera nad Lejkersima, uz neverovatnu partiju Nikole Jokića. Izvor: Youtube/GAMETIME HIGHLIGHTS

Što se tiče meča u "Ball Areni", Denver je tokom većeg dijela utakmice imao dvocifrenu prednost. tim Nikole Jokića počeo je meč serijom 11-0, a do kraja prve dionice imali su i tri poena prednosti na svojoj strani. Početkom druge i treće dionice je Denver uspijevao da stigne i do maksimalnih 15 poena razlike. Sve su to mogli da prokockaju u finišu...

Nakon što je Denver stigao do 102:88, Los Anđeles Lejkersi su postigli 11 poena u nizu i tako unijeli potpunu rezultatsku neizvjesnost u ovaj meč. Tim Luke Dončića počeo je da mašta o pobjedi na neugodnom gostovanju u Koloradu, a bili su joj još bliže nekoliko minuta kasnije kada su imali samo poen zaostatka - 112:111. Tada je Nikola Jokić postigao četiri poena u nizu, a do kraja meča su Džamal Marej i on ubacili po dva slobodna bacanja, pa je meč bio riješen!

Denver će u narednom periodu igrati protiv Njujorka, Oklahome, Hjustona i San Antonija, a zatim 15. marta ponovo protiv Los Anđeles Lejkersa. Do tog meča Lejkersi će odigrati utakmice protiv Indijane, Njujorka, Minesote i Čikaga.

