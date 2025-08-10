Nikolu Jokića zaustavili na ulazu u halu: Morao da obezbjeđenju dokaže da je on

Pravila su pravila i Nikola Jokić ih poštuje

Izvor: Printscreen/Twitter/Eurohoopsnet

Nikola Jokić zaustavljen je na ulasku u dvoranu na Kipru, gdje je reprezentacija Srbije bez njega deklasirala domaću selekciju u pripremnoj utakmici.

Pripadnica obezbjeđenja nije dozvolila najboljem košarkašu svijeta da prođe bez pokazivanja svoje akreditacije, pa ga je zadržala na ulazu i čekala da pokaže dokument. Kada je to uradio i kada je skenirala njegov "ID", bilo mu je dopušteno da krene ka svlačionici i tribinama.

Pogledajte simpatičnu scenu na Kipru, gdje je pripadnica obezbjeđenja radila svoj posao, a Jokić sa tim nije imao problema, već je pristojno odgovorio na njen zahtjev.

Srbija pregazila Kiprane bez Jokića i Bogdanovića

Veoma lako je reprezentacija Srbije ostvarila pobjedu u drugoj i posljednjoj pripremnoj utakmici za Eurobasket na ostrvu. Već za 15 minuta meča bilo je 30 poena razlike, a domaćin do kraja nije uspio da postane ravnopravniji, pa su "orlovi" povećavali prednost do konačnih "plus 67".

Izabranici Svetislava Pešića vraćaju se u Beograd na nastavak priprema, a naredne mečeve igraće 15. i 16. avgusta u Minhenu, na prijateljskom "Superkupu", na kojem će rivali Srbiji biti Njemačka, Češka i Turska. "Orlovi" će prvi meč igrati u petak od 20.45 časova protiv Češke, a drugi dan kasnije, u finalu protiv pobjednika meča Njemačka - Turska.

Nakon toga "orlovi" će proći generalnu provjeru za Eurobasket protiv Slovenije u Beogradskoj areni 21. avgusta.

Srbija će kompletno Evropsko prvenstvo igrati u Rigi, jer će u tom gradu biti igrana i nokaut faza. Kontinentalni turnir počeće 27. avgusta, a Pešićeva ekipa igraće u Grupi A, protiv Portugala, Estonije, Letonije, Turske i Češke. Plasman u sljedeću rundu izboriće prva četiri tima.

