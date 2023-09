Otkriveno zašto je Boriši Simaniću odstranjen bubreg!

Boriša Simanić izgubio je bubreg nakon dvije operacije u Manili, poslije udarca na meču sa Južnim Sudanom.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Reprezentacija Srbije igraće finale Mundobasketa protiv Njemačke, a njen najveći navijač biće Boriša Simanić koji se u bolnici oporavlja od dvije operacije koje je imao na Filipinima. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde izgubio je bubreg tokom Svjetskog prvenstva, zbog udarca koji je dobio na meču sa Južnim Sudanom, a njegov saigrač Aleksa Avramović već nekoliko puta je govorio o toj situaciji.

U posljednjoj izjavi na ovu temu Aleksa Avramović je otkrio detalje zbog kojih je Simaniću odstranjen bubreg - po njegovim riječima, a informisao ga je doktor reprezentacije, ožiljak na bubregu bio je prevelik poslije prve operacije, a zbog toga su curili krv i mokraća. Od ranije je poznato da u slučaju ovakvih povreda dolazi do unutrašnjih krvarenja, a i reprezentativci su u toku noći tražili krv za saigrača koji je bio na operacionom stolu.

"Ta dva dana su bila jako teška za nas. Iz bezazlene situacije, ko je gledao snimak... Ne mogu da kažem da je taj momak htio namjerno da ga udari i da ga povrijedi. Silina tog udarca napravila je rupturu na bubregu, krvario je obilno. Oni su uspjeli da 'zakrpe', ali je ožiljak na bubregu bio veliki. Curili su krv i mokraća, bila je komplikovana situacija. Tražila se krv... Bili smo potrešeni dva dana. Kada nam je Gaga (doktor reprezentacije) rekao da se Bora konačno osjeća dobro bilo nam je mnogo lakše. Bila je to struka profesora Gage, on zna koliko je bitno da se pacijent osjeća mnogo bolje. Bora jeste izgubio bubreg, ali sam siguran da će od strane svih biti prepoznato to što je uradio. Zna koliko ga svi mi volimo", rekao je Aleksa Avramović u razgovoru sa novinarkom "Sport Kluba" na Svjetskom prvenstvu u Manili.

Podsjećamo, Simanić je dobio udarac u finišu meča protiv Južnog Sudana i odmah je čučnuo zbog strašnih bolova koje je trpio. Nije mogao da nastavi meč, a reprezentativni ljekar prepoznao je kakva bi vrsta povrede mogla da bude u pitanju. Boriša Simanić je hitno hospitalizovan, a nakon dvije operacije njemu je odstranjen bubreg.

U međuvremenu je počeo njegov oporavak, a on je stupio u kontakt sa saigračima koje bodri tokom Svjetskog prvenstva. Takođe, oni su njemu slali poruke podrške tokom oporavka, a oglašavali su se i članovi Borišine familije!

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!