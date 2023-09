Oglasio se stric Boriše Simanića! Objavio fotografiju košarkaša i moćnu poruku (FOTO)

Veoma je emotivno i u porodici operisanog srpskog reprezentativaca.

Izvor: Twitter/simanic_mladen

Mladen Simanić, stric Boriše Simanića, oglasio se na društvenim mrežama poslije istorijske pobjede Srbije u polufinalu Mundobasketa u Manili. On je "okačio" fotografiju na kojoj je podigao tri prsta, a u drugoj ruci držao svoju fotografiju sa Borišom. Njegov bratanac je trenutno u bolnici, gdje mu je ove nedjelje odstranjen bubreg poslije komplikacija nakon pretrpljenog udarca u meču protiv Južnog Sudana.

Zbog te situacije i velikog zdravstvenog problema srpskog košarkaša, cijela ekipa se ujedinila u podršci, koja nije bila samo na riječima, već su se svi ponudili da daju krv, tražili donatore... Bilo je to nekoliko veoma napetih dana, tokom kojih je u prvom planu bio heroj, doktor srpskog tima Dragan Gaga Radovanović. Srećom, sve je završeno bezbjedno po Borišu, koji je sada dobro i već zna da je osvojio bar srebro na Mundobasketu. A njegovi saigrači igraće u nedjelju i za to da on osvoji zlato!

"Ne znam kako vi, ali za mene mi smo osvojili zlatnu medalju. Idemo!", objavio je Simanić senior uz fotografiju na kojoj nosi upravo Borišin dres.