UŽIVO SRBIJA IGRA ZA ZLATO NA SVETSKOM PRVENSTVU: Moramo da pobedimo jedinu NEPORAŽENU reprezentaciju!

11 : 57

Šok odluka FIBA pred finale!

Pravo niotkuda, FIBA je promenila loptu za finale Svetskog prvenstva u košarci... Naši košarkaši su sa novim loptama trenirali samo jednom do sada i to na treningu u "Ninoj Akino" hali veče pred meč. To bi svakako mogao da bude problem, jer su igrači ceo turnir igrali sa jednom loptom, a sad moraju najvažniji meč da igraju sa drugom, na koju nisu navikli. Nadamo se da ipak to neće biti problem.