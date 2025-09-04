Crvena zvezda pobjedom počela pripreme: "Stotka" novog tima crveno-bijelih pred duel sa Igokeom

Crvena zvezda trijumfom otvorila seriju pripremnih mečeva za novu sezonu

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su ekipu BKK Radnički sa 109:62 u prvom pripremnom meču u novoj sezoni. Meč je odigran u hali “Aleksandar Nikolić” bez prisustva publike, a kratki izvještaj je objavljen na klupskom sajtu.

Crveno-bijeli su sigurnom igrom od samog starta vodili i na kraju došli do ubjedljive pobjede.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bili su novajlije Džordan Nvora sa 17 poena, Ebuka Izundu je dodao 15, a Stefan Miljenović 13.

Crveno-bijele nova trening utakmica očekuje 9. septembra protiv ekipe Igokee takođe u hali "Aleksandar Nikolić", u kojoj će sprovesti čitavu uvodnu fazu priprema do početka odigravanja test mečeva