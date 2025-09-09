Zvezda savladala Igokeu u "Pioniru": Grejem i Odželeje donijeli pobjedu domaćinu

Aleksandrovčani ponovo izgubili u Beogradu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Igokee m:tel poraženi su u Beogradu, u duelu sa Crvenom zvezdom, rezultatom 105:103 u drugoj kontrolnoj utakmici u glavnom gradu Srbije u ovoj sedmici.

Prethodno su, podsjetimo, izabranici Nenada Stefanovića doživjeli poraz rezultatom 76:73 u duelu sa Megom.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Čima Moneke sa 20 poena i 12 skokova, po 14 su ubacili Nvora (7sk), Odželej (7 sk) i Tajson Karter. Dvocifren je bio i Izundu sa 11, Rivero je dodao 10. U ekipi Igokee najefikasniji je bio Milosavljević sa 23, dok je Tajri Brin dodao 20.



Pred Crvenom zvezdom sada je odlazak na pripremni turnir na Kipru, gdje će ekipa otputovati 11. septembra. Tamo će od 12. do 14. učestvovati na snažnom pripremnom turniru na kojem će igrati i Olimpijakos, Monako i Pariz.

