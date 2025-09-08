logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovo je novi dres Crvene zvezde: Potpuno novi imidž, u skladu sa pravilima Evrolige

Ovo je novi dres Crvene zvezde: Potpuno novi imidž, u skladu sa pravilima Evrolige

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda će ove sezone nositi poseban dres povodom jubileja - 80 godina od osnivanja kluba.

Novi dres KK Crvena zvezda Izvor: kk crvena zvezda

Crvena zvezda je predstavila dres za novu sezonu. Igraće naravno u crveno-bijelom, a u godini u kojoj se obilježava 80 godina postojaja tu su i zlatni detalji da podsjete na trofejnu istoriju kluba.

"Zlatne ranfle i okovratnici, Adidas logo zlatne boje i grb kluba sa dvije zvjezdice, koji je u skladu sa novim propozicijama Evrolige u sredini, ali samim načinom izrade predstavlja novinu i savršeno se uklapa sa implementacijom Adidas logotipa i čuvene tri linije na bokovima dresa.Kroj dresa i šorca je drugačiji nego prethodnih godina, kao asocijacija na prošlost, ali u skladu sa modernim tendencijama.

Crveno-bijele pruge su podsjetnik na prošlost, pogled u budućnost, ali na prvom mjestu - prvi dres KK Crvena zvezda mora da bude, i jeste prepoznatljiv svakom ljubitelju košarke u Evropi", navodi Crvena zvezda. Pogledajte kako dres izgleda: 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

KK Crvena zvezda dres dresovi košarka ABA liga Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC