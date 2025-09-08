Ovo je novi dres Crvene zvezde: Potpuno novi imidž, u skladu sa pravilima Evrolige

Crvena zvezda će ove sezone nositi poseban dres povodom jubileja - 80 godina od osnivanja kluba.

Izvor: kk crvena zvezda

Crvena zvezda je predstavila dres za novu sezonu. Igraće naravno u crveno-bijelom, a u godini u kojoj se obilježava 80 godina postojaja tu su i zlatni detalji da podsjete na trofejnu istoriju kluba.

"Zlatne ranfle i okovratnici, Adidas logo zlatne boje i grb kluba sa dvije zvjezdice, koji je u skladu sa novim propozicijama Evrolige u sredini, ali samim načinom izrade predstavlja novinu i savršeno se uklapa sa implementacijom Adidas logotipa i čuvene tri linije na bokovima dresa.Kroj dresa i šorca je drugačiji nego prethodnih godina, kao asocijacija na prošlost, ali u skladu sa modernim tendencijama.

Crveno-bijele pruge su podsjetnik na prošlost, pogled u budućnost, ali na prvom mjestu - prvi dres KK Crvena zvezda mora da bude, i jeste prepoznatljiv svakom ljubitelju košarke u Evropi", navodi Crvena zvezda. Pogledajte kako dres izgleda:

