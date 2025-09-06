Crvena zvezda predstavila gostujući dres: "Linija života", jaka simbolika i jedna velika novina

Crvena zvezda ne mijenja tradiciju, oprema za narednu sezonu podsjeća na veliki jubilej kluba.
Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet
KK Crvena zvezda predstavio je novi gostujući dres za sezonu 2025/26. Nedavno je održana "Zvezdana noć" na Malom Kalemegdanu gdje je promovisana oprema koja nosi jaku simboliku.
Crveni dres u sebi ima brojke 1945 i 2025 koje jasno aludiraju na 80 godina kluba sa Malog Kalemegdana.Tu je prepoznatljiva "linija života" koja povezuje prošlost i tradiciju Crvene zvezde, a još jedan detalj koji podsjeća da je ovo dres za jubilarnih 80 godina kluba su zlatno bijele ranfle oko vrata i ramena.
Grb Crvene zvezde ovoga puta je (i zbog novih propozicija EL) pomjeren na sredinu dresa. Crveno-bijeli i ove godine nose dresove dugogodišnjeg tehničkog sponzora kompanije Adidas, a dresovi će se uskoro naći u prodaji u zvaničnim prodavnicama KK Crvena zvezda.
Pogledajte
01:20Govor Milana Tomića na promociji tima KK Crvena zvezda
Izvor: Mladen Šolak/MONDO