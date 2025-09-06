logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Crvena zvezda predstavila gostujući dres: "Linija života", jaka simbolika i jedna velika novina

Crvena zvezda predstavila gostujući dres: "Linija života", jaka simbolika i jedna velika novina

Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda ne mijenja tradiciju, oprema za narednu sezonu podsjeća na veliki jubilej kluba.

Košarka Crvena zvezda predstavila gostujući dres Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet

KK Crvena zvezda predstavio je novi gostujući dres za sezonu 2025/26. Nedavno je održana "Zvezdana noć" na Malom Kalemegdanu gdje je promovisana oprema koja nosi jaku simboliku.

Crveni dres u sebi ima brojke 1945 i 2025 koje jasno aludiraju na 80 godina kluba sa Malog Kalemegdana.Tu je prepoznatljiva "linija života" koja povezuje prošlost i tradiciju Crvene zvezde, a još jedan detalj koji podsjeća da je ovo dres za jubilarnih 80 godina kluba su zlatno bijele ranfle oko vrata i ramena.

Grb Crvene zvezde ovoga puta je (i zbog novih propozicija EL) pomjeren na sredinu dresa. Crveno-bijeli i ove godine nose dresove dugogodišnjeg tehničkog sponzora kompanije Adidas, a dresovi će se uskoro naći u prodaji u zvaničnim prodavnicama KK Crvena zvezda.

Pogledajte

01:20
Govor Milana Tomića na promociji tima KK Crvena zvezda
Izvor: Mladen Šolak/MONDO
Izvor: Mladen Šolak/MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC