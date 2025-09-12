logo
Zvezda kreće bez Nikole Kalinića: Crveno-bijeli baš oslabljeni na startu turnira na Kipru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Košarkaši Crvene zvezde bez udarnog trojca u prvom meču na Kipru.

KK Crvena zvezda bez Nikole Kalinića na turniru na Kipru Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju pripreme na prijateljskom turniru na Kipru, ali će u prvom meču morati bez udarnog trojca - Nikole Kalinića, Ognjena Dobrića i Čime Monekea.

Rival im je ekipa Pariza, a oba evroligaša će naredne sezone igrati u značajno izmijenjenom sastavu. Meč je na programu od 17.45.

Zbog obaveza i sastanka udruženja igrača (ELPA) u Barseloni, Nikola Kalinić će se priključiti timu u petak uveče, dok će Čima Moneke koji je zbog promotivnih obaveza sa Evroligom u Madridu, i u Nikoziju stiže u subotu u jutarnjim časovima, navodi se u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.

Ognjen Dobrić, novi kapiten crveno-bijelih dobio je nekoliko dana odmora nakon EP i priključuje se timu po povratku sa Kipra.

Ko sve igra na Kipru?

Osim Zvezde i Pariza, na jakom turniru će igrati učesnici prošlogodišnjeg Fajnal-fora Monako i Olimpijakos. Drugi meč turnira igra se u subotu od 17 časova između Olimpijakosa i Monaka.

U nedjelju na programu su dve utakmice, od 15.15 igraju Olimpijakos i Pariz, a od 17.30 Crvena zvezda i Monako.

Crveno-bijeli se u ponedjeljak vraćaju za Beograd, u srijedu imaju obaveze oko Media Day Evrolige, a već dan kasnije slijedi put na Krit.

