Zvezda kreće bez Nikole Kalinića: Crveno-bijeli baš oslabljeni na startu turnira na Kipru

Košarkaši Crvene zvezde bez udarnog trojca u prvom meču na Kipru.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde nastavljaju pripreme na prijateljskom turniru na Kipru, ali će u prvom meču morati bez udarnog trojca - Nikole Kalinića, Ognjena Dobrića i Čime Monekea.

Rival im je ekipa Pariza, a oba evroligaša će naredne sezone igrati u značajno izmijenjenom sastavu. Meč je na programu od 17.45.

Кошаркаши Црвене звезде Меридианбет налазе се од четвртка на Кипру где их у наредна три дана очекује наступ на изузетно јаком припремном турниру у Никозији



Црвено бели су отпутовали у Никозију у практично комплетном саставу, али ће наш тим који ће се кроз ове јаке провере…

Zbog obaveza i sastanka udruženja igrača (ELPA) u Barseloni, Nikola Kalinić će se priključiti timu u petak uveče, dok će Čima Moneke koji je zbog promotivnih obaveza sa Evroligom u Madridu, i u Nikoziju stiže u subotu u jutarnjim časovima, navodi se u saopštenju kluba sa Malog Kalemegdana.

Ognjen Dobrić, novi kapiten crveno-bijelih dobio je nekoliko dana odmora nakon EP i priključuje se timu po povratku sa Kipra.

Ko sve igra na Kipru?

Osim Zvezde i Pariza, na jakom turniru će igrati učesnici prošlogodišnjeg Fajnal-fora Monako i Olimpijakos. Drugi meč turnira igra se u subotu od 17 časova između Olimpijakosa i Monaka.

U nedjelju na programu su dve utakmice, od 15.15 igraju Olimpijakos i Pariz, a od 17.30 Crvena zvezda i Monako.

Crveno-bijeli se u ponedjeljak vraćaju za Beograd, u srijedu imaju obaveze oko Media Day Evrolige, a već dan kasnije slijedi put na Krit.