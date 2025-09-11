logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uvredljivi grafiti na zgradi Nikole Kalinića, Zvezda se oglasila: "Ovo je pokušaj da se diskredituje naš igrač"

Uvredljivi grafiti na zgradi Nikole Kalinića, Zvezda se oglasila: "Ovo je pokušaj da se diskredituje naš igrač"

0

KK Crvena zvezda objavio je saopštenje u vezi sa grafitima ispisanim na zgradi Nikole Kalinića

KK Crvena zvezda o uvredljivim grafitima pred zgradom Nikole Kalinića Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda oglasio se povodom uvredljivih grafita ispisanih na zgradi u kojoj živi Nikola Kalinić u Beogradu. Klub je rekao da je to grub pokušaj pojedinca da na ličnom planu diskredituje lik i djelo košarkaša crveno-bijelih.

Zvezda je saopštila i da je u kontaktu sa policijom i da već ima određene informacije o motivu i počiniocu ovog djela.

"KK Crvena zvezda obavještava javnost da su slike grafita na ulazu u stambenu zgradu u kojoj živi jedan od prvotimaca našeg kluba, a koje su se pojavile u srpskoj javnosti, prvenstveno društvenim mrežama - grub pokušaj pojedinca (za sada NN lica) da na ličnom planu (ne sportskom ili bilo kakvom drugom) diskredituje lik i delo našeg igrača".

"Kako bi spriječili bilo kakve dalje spekulacije, moguću politizaciju ovog slučaja ili dalju diskreditaciju našeg igrača, obavještavamo javnost da je klub u stalnom kontaktu sa igračem, kao i da je policija pravovremeno informisana o ovom događaju i već ima određene informacije o motivu i počiniocu ovog (ne)djela".

"Klub se, kao i igrač neće dalje oglašavati u javnosti do zaključenja istrage nadležnih organa", piše u saopštenju Zvezde.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Nikola Kalinić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC