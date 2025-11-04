Detaljan raport iz Crvene zvezde o stanju povrijeđenih košarkaša

Poznato je kako napreduje oporavak petorice košarkaša Crvene zvezde.

KK Crvena zvezda Meridianbet oglasila se putem zvaničnog sajta o statusu svojih košarkaša koji su van terena zbog povreda. Zbog nedovoljne transparentnosti kluba, kao i brojnih spekulacija koje su se pojavljivalje u javnosti, navijačima je stigao nikad detaljniji izvještaj.

Zvezda je tako otkrila u kakvom su stanju Tajson Karter, Devonte Grejam, Džordan Nvora, Hasijel Rivero i Džoel Bolomboj, dok od ranije već znamo da je za Ajzeju Kenana sezona završena zbog povrede koljena.

Slijedi taksativan izvještaj o povredama košarkaša Crvene zvezde:

Tajson Karter: "Bek Crvene zvezde se nakon tronedjeljnog boravka u bolnici osjeća dobro i nastavlja svoj oporavak u kućnim uslovima. U međuvremenu biće podvrgnut daljim ispitivanjima u cilju preventive (kako bi se ispitao konačan uzrok). Rehabilitacija Tajsona Kartera počinje već od utorka, a klub će blagovremeno obavještavati javnost o toku i dinamici oporavka našeg igrača, na koga smo ponosni zbog načina na koji se izborio sa teškom bolešću kao i ponašanjem tokom dugog boravka u bolnici. Takođe zahvaljujemo se i kompletnom osoblju Kliničkog centra Srbije, koji su pravovremeno reagovali i učinili sve što je u njihovoj moći da košarkaš crveno-bijelih ima najbolju moguću njegu".

