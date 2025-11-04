logo
Detaljan raport iz Crvene zvezde o stanju povrijeđenih košarkaša

Detaljan raport iz Crvene zvezde o stanju povrijeđenih košarkaša

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Poznato je kako napreduje oporavak petorice košarkaša Crvene zvezde.

izvestaj o povredama u crvenoj zvezdi Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Crvena zvezda Meridianbet oglasila se putem zvaničnog sajta o statusu svojih košarkaša koji su van terena zbog povreda. Zbog nedovoljne transparentnosti kluba, kao i brojnih spekulacija koje su se pojavljivalje u javnosti, navijačima je stigao nikad detaljniji izvještaj.

Zvezda je tako otkrila u kakvom su stanju Tajson Karter, Devonte Grejam, Džordan Nvora, Hasijel Rivero i Džoel Bolomboj, dok od ranije već znamo da je za Ajzeju Kenana sezona završena zbog povrede koljena.

Slijedi taksativan izvještaj o povredama košarkaša Crvene zvezde:

  • Tajson Karter: "Bek Crvene zvezde se nakon tronedjeljnog boravka u bolnici osjeća dobro i nastavlja svoj oporavak u kućnim uslovima. U međuvremenu biće podvrgnut daljim ispitivanjima u cilju preventive (kako bi se ispitao konačan uzrok). Rehabilitacija Tajsona Kartera počinje već od utorka, a klub će blagovremeno obavještavati javnost o toku i dinamici oporavka našeg igrača, na koga smo ponosni zbog načina na koji se izborio sa teškom bolešću kao i ponašanjem tokom dugog boravka u bolnici. Takođe zahvaljujemo se i kompletnom osoblju Kliničkog centra Srbije, koji su pravovremeno reagovali i učinili sve što je u njihovoj moći da košarkaš crveno-bijelih ima najbolju moguću njegu".
  • Devonte Grejam: "Počeo je da trenira nakon dužeg oporavka, usljed povrede koju je zadobio na utakmici protiv Fenerbahčea u pripremnom periodu. Poslije udarca koji je zadobio u periodu od dvije nedjelje došlo je pojave koštane modrice koja je dijagnostikovana, pa je nakon toga uslijedio dodatni period mirovanja i rehabilitacije. Devonte se priključio ekipi i ulazi u trenažni proces, kako bi povratio takmičarsku formu i pripremio se za nove izazove i debitantske minute na zvaničnim utakmicama u dresu KK Crvena zvezda".
  • Džordan Nvora: "Tokom ponedjeljka i utorka obavio dodatne analize povrijeđenog lista nakon čega će krenuti u trenažni proces i povratak u takmičarsku formu".
  • Hasijel Rivero: "Tokom ove nedjelje biće u stanju da se oslanja na povrijeđenu nogu nakon preloma metatarzalne kosti. Tokom perioda oporavka naš centar je obavljao fizio terapije i slijedi mu period rehabilitacije o kome ćemo blagovremeno obavještavati javnost".
  • Džoel Bolomboj: "Obavlja terapije i radi svakodnevno naporno na svom potpunom oporavku u SAD, a klub će više informacija iznijeti u javnost do kraja tekućeg mjeseca".

(MONDO)

Tagovi

KK Crvena zvezda Evroliga

