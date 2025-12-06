Frenk Kaminski i Brendon Dejvis su novi centarski tandem u Japanu.

Izvor: MN PRESS

Frenk Kaminski i Brendon Dejvis igraće zajedno! Nakon što je jedan nastupao za Partizan u sezoni 2023/24, a drugi godinu dana kasnije sada će se sastati u ekipi Alvarka u Japanu.

Dejvis je u ovoj ekipi otkako je napustio crno-bijele dok je Frenk Kaminski tek sada potpisan. Nedavno je imao nekadašnji NBA centar raspravu sa navijačima zbog toga što nema angažman, a evo sada je i to gotovo i vratiće se na teren.

Zanimljiv tim će ga sačekati pošto je osim Brendona Dejvisa tu i Španac Sebastijan Saiz. Ovaj centar je sa Španijom 2022. godine osvojio Eurobasket, a godinama je već u Japanu. U ekipi je i Amerikanac Markus Foster koji je prošle sezone sa Hapoelom osvojio Evrokup.

Kako navijači pamte Kaminskog i Dejvisa?

Vidi opis Frenk Kaminski i Brendon Dejvis u istom klubu: Igraće u dalekom Japanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Nenad Kostić Br. slika: 8 8 / 8

Frenk Kaminski je došao kao veliko pojačanje 2023. godine. Poslije čak osam sezona u NBA ligi i nakon impresivne NCAA karijere očekivalo se puno, ali nije se najbolje snašao u Partizanu i u Evroligi je prosječno bilježio 8,9 poena i 3,5 skoka. Probao je da se vrati u NBA, igrao je u razvojnoj ligi, ali je sada otišao u Japan.

Brendon Dejvis je došao naredne sezone, a on je nakon samo dvije godine u NBA gradio sjajnu evropsku karijeru. Znali smo ga iz Monaka, Žalgirisa, Barse, Valensije, a u Partizanu je imnao 9,9 poena, uz 3,6 skokova po meču.