"Bilo je ružno i poražavajuće, za 60 godina to nisam vidio": Nebojša Čović analizirao KK Partizan

Situaciju u košarkaškom klubu Partizan analizirao je Nebojša Čović, predsjednik Košarkaškog saveza Srbije.

Košarkaši Partizana savladali su Bajern u prvoj utakmici nakon odlaska Željka Obradovića sa mjesta prvog trenera ekipe, uz veoma čudnu situaciju u Beogradskoj areni. Navijači domaćeg tima proslavljali su poene gostiju i častili zvižducima svoje igrače, što se očigledno nije svidjelo košarkašima Partizana. Pomenuti meč prokomentarisao je predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović.

Gostujući u programu televizije "Prva", Čović je pričao o situaciji u Evroligi, a posebno je zanimljiva bila njegova analiza dešavanja u crno-bijelom taboru. Govorio je o kultu ličnosti, navijačima Željka Obradovića i reakciji igrača na dešavanja kakva nije vidio tokom 60 godina koje je proveo u košarkaškom svijetu.

"Volio bih da oba naša kluba imaju što bolji plasman. Kad pogledate tabelu, poslije 14 kola, prvi ima 10 pobjeda, a od drugog do sedmog imate timove sa skorom 9-5. Poslije toga imate Fener i Olimpijakos koji imaju utakmicu manje. Ne treba živjeti ni u pozitivnoj ni negativnoj u euforiji. Pozitivna je na sreću kod Zvezde, negativna na nesreću kod Partizana. Ovaj tempo i kalendar nisu humani. Ima 10 nedjelja sa dvije utakmice, odnosno po tri. To je jako visok stepen opterećenja. Zvezda je izgubila na domaćem terenu, drugi poraz. Imala je sreće da ima puno utakmica na domaćem terenu. Računam na Sašu Obradovića, koji je iskusan. Zvezda i Partizan nemaju finansijskih problema, dobili su dosta para", rekao je predsjednik KKS Nebojša Čović.

Navijači Partizana su na utakmici protiv Bajerna svoje igrače dočekali zvižducima, čak su se i slavili poeni njemačkog tima, a atmosfera na tribinama bila je veoma čudno. Nebojša Čović smatra da će Partizanu biti teško da se izbori sa situacijom u kojoj se trenutno nalazi.

"Ja sam u košarci skoro 60 godina. To nisam ni vidio ni doživio. Bilo je jako ružno i poražavajuće. Djelovalo je virusno, da ne kažem bolesno. Do toga dođete kad kompromis i marketing postanu sistem. To nije dobro. Nadam se da će Partizan izaći. Ne mislim da će biti lako", dodao je Čović.

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije dodatno je analizirao situaciju u kojoj je Željko Obradović. Po Čovićevim riječima, postoje navijači Partizana i navijači Željka Obradovića, a kult ličnosti je veoma opasna stvar. Zbog toga stvari nisu mogle da funkcionišu na pravi način.

"Jako ružno. Na to su, vidjeli ste kako, reagovali igrači. I Zvezda i Partizan imaju mnogo stranaca. Moj koncept je bio drugačiji, poštujem. Vidjeli ste da su i stranci razumjeli - svi oni su pod ogromnim pritiskom igrali utakmicu sa Bajernom i pobijedili su, što je jako teško. Mi smo kod Partizana dobili navijače koji navijaju za Partizan i one koji navijaju za Željka Obradovića. To ne može da funkcioniše", rekao je Čović i dodao: "Željko je veliko trenersko ime i dosta je uradio za Partizan, vjerujte, uvijek sam se zalagao da se izbjegne kult ličnosti. To je jako opasno. Sa pažnjom sam pratio kada krene podizanje igrača u nebesa i trenera u nebesa. Što vas više podignu, prizemljenje će biti teže. Mislim da je Pešić dao vrlo interesantnu formulaciju. Ne osjećam se prijatno kada treba da komentarišem Partizan zbog prošlih vremena, ali je važno da imamo stabilne klubove."