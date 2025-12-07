Košarkaš Partizana Dilan Osetkovski nije dio tima u Rumuniji, gdje su crno-bijeli igrali protiv Kluža.

Nakon velike pobjede nad Bajernom u neobičnoj atmosferi Beogradske arene, košarkaški Partizana otputovali su u Rumuniju gdje im je ekipa Klužba rival u ABA ligi. Trener crno-bijelih Mirko Ocokoljić na tom meču ne računa na usluge centra Dilana Osetkovskog, koji je prethodnih dana bio u centru pažnje.

Snažni košarkaš pomenut je u obraćanju Željka Obradovića, koji je istakao da je u klub stigao bez njegovog znanja, ali je o njemu pričao i predsjednik kluba Ostoja Mijailović. Učinilo se tada da bi Osetkovski mogao da bude "sklonjen", odnosno da napusti klub po ubrzanom postupku, ali... Jedan od Partizanovih centara je bolestan i zbog toga nije dio tima koji je putovao u Rumuniju!

Nakon što Dilan Osetkovski nije dobio ni sekund protiv Bajerna u Evroligi, Mirko Ocokoljić je istakao da nema nikakav problem sa centrom Partizana koji je tokom ove sezone prikazivao sasvim solidne partije. Rekao je vršilac dužnosti trenera Partizana da će u narednom periodu koristiti Osetkovskog tokom mečeva, ali...

Vidi opis Trener Partizana rekao "Igraće", a on nije u timu: Zašto Dilan Osetkovski ne igra u Rumuniji?

"Osetkovski je sjajan momak i sjajno trenira, to je isključivo bila moja odluka da ne igra. Sigurno ću ga koristiti više, planirao sam i večeras da ga koristim, ali kada je utakmica počela da se odvija, odlučio sam da ostanem na ovoj dvojici visokih. Čak i kada se Pokuševski povrijedio, pokušavao sam maksimalno da koristim Parkera i Bongu koji je sjajno igrao večeras", rekao je vršilac dužnosti trenera Partizana i zatim sastavio tim bez Osetkovskog.

Ostaje da se vidi da li Osetkovski samo "sačuvan" za veliki izazov koji čeka Partizan, pošto će crno-bijeli u narednom kolu Evrolige igrati protiv Crvene zvezde ili će američki centar sa njemačkim pasošem morati malo duže da pauzira zbog bolesti. Podsjećamo, već danima se priča o odlasku Dvejna Vašingtona, ali je američki bek nastupio na utakmici protiv Kluža.