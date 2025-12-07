logo
Džabariju Parkeru "lupio bananu" 23 centimetara niži: Fats Rasel ga zalijepio na poster, pamtiće ovaj momenat

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Plejmejker Kluža Daron Fats Rasel napravio je potez za pamćenje protiv Partizanovog krilnog centra

Daron Fats Rasel blokirao Džabarija Parkera Izvor: TV Arena sport/screenshot

Plejmejker rumunskog Kluža Fats Rasel (27) blokirao je šut krilnog centra Partizana Džabarija Parkera (30) u završnici meča njihovih timova - iako je 23 centimetara niži. 

Rasel je zvanično visok 180 centimetara, a Parker 203 centimetara, ali to nije spriječilo borbenog "pleja" da zaustavi taj šut. S obzirom na veliku reputaciju Džabarija Parkera, drugog "pika" sa NBA drafta 2014, Rasel će sigurno ovaj potez dugo pamtiti.

Pogledajte.

Pogledajte

00:34
Fets Rasel blokira Džabarija Parkera
Izvor: TV Arena sport/Screenshot
Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Dok je Parker poznato ime svjetske košarke, Rasel je ljubiteljima ovog sporta u regionu poznat jer je počeo profesionalnu karijeru u ABA ligi, noseći dres Mornara u sezoni 2022/23. Igrao je i za Galatasaraj, Manisu, Karšijaku, 2025. je zaigrao na Tajvanu, a onda je dobio poziv iz Rumunije da potpiše za Kluž.

U meču protiv Partizana, Rasel je ubacio 10 poena (2/7 za tri) i podijelio pet asistencija, dok je Džabari Parker učestvovao u trijumfu crno-bijelih sa takođe 10 poena, uz šut za tri 2/5. Na terenu je proveo 18 i po minuta i sačuvao je snagu za petak i "vječiti derbi" protiv Crvene zvezde u Evroligi, pred Partizanovim navijačima.

Tagovi

KK Partizan KK Kluž ABA liga

