Džabariju Parkeru "lupio bananu" 23 centimetara niži: Fats Rasel ga zalijepio na poster, pamtiće ovaj momenat

Plejmejker rumunskog Kluža Fats Rasel (27) blokirao je šut krilnog centra Partizana Džabarija Parkera (30) u završnici meča njihovih timova - iako je 23 centimetara niži.

Rasel je zvanično visok 180 centimetara, a Parker 203 centimetara, ali to nije spriječilo borbenog "pleja" da zaustavi taj šut. S obzirom na veliku reputaciju Džabarija Parkera, drugog "pika" sa NBA drafta 2014, Rasel će sigurno ovaj potez dugo pamtiti.

Dok je Parker poznato ime svjetske košarke, Rasel je ljubiteljima ovog sporta u regionu poznat jer je počeo profesionalnu karijeru u ABA ligi, noseći dres Mornara u sezoni 2022/23. Igrao je i za Galatasaraj, Manisu, Karšijaku, 2025. je zaigrao na Tajvanu, a onda je dobio poziv iz Rumunije da potpiše za Kluž.

U meču protiv Partizana, Rasel je ubacio 10 poena (2/7 za tri) i podijelio pet asistencija, dok je Džabari Parker učestvovao u trijumfu crno-bijelih sa takođe 10 poena, uz šut za tri 2/5. Na terenu je proveo 18 i po minuta i sačuvao je snagu za petak i "vječiti derbi" protiv Crvene zvezde u Evroligi, pred Partizanovim navijačima.