logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znao sam kako moramo protiv Kluža": Ocokoljić otkrio ključ pobjede Partizana pred "večiti derbi"

"Znao sam kako moramo protiv Kluža": Ocokoljić otkrio ključ pobjede Partizana pred "večiti derbi"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Novi trener partizana Mirko Ocokoljić iznio je utiske poslije druge vezane pobjede svog tima.

Mirko Ocokoljić o pobjedi protiv Kluža Izvor: Screenshot/YouTube/@UBTClujNapoca

Partizan je pobijedio Kluž u 9. kolu ABA lige. Crno-bijeli sada će Crvenu zvezdu u Evroligi dočekati poslije dvije vezane pobjede. Nakon trijumfa trener crno-bijelih Mirko Ocokoljić govorio je o karakteru svog tima, nije krio da je zadovoljan zbog preokreta crno-bijelih.

"Srećan sam zbog pobjede, srećan sam zbog igrača i zbog kluba. Nismo započeli utakmicu onako kako sam želio, znao sam kako Kluž igra. Znao sam, gledao sam njihove posljednje utakmice. Zato sam samo govorio igračima da je veoma važno kako ćemo ući u meč, ali nismo uspjeli to da uradimo. Međutim, uslijedila je vrlo dobra reakcija - kraj prve četvrtine i početak druge. Poslije toga smo igrali mnogo bolje, mnogo pametnije. Tako da sam srećan zbog toga i srećan zbog pobjede", rekao je Ocokoljić.

Izvor: MN PRESS

Morao je trener Partizana da pohvali i atmosferu u Klužu, s obzirom na to da je bila vrlo vatrena, navijači su neprestano navijali i pružali podršku svom timu. A sve je bilo u crno-bijelim bojama, pa je vrlo podsjećalo na Partizan.

"Još jedna stvar koju želim da kažem je atmosfera. Ovo mi je prvi put da igram protiv Kluža u ovoj dvorani. Zaista je bilo nevjerovatno. Atmosfera, sve, sam objekat. To je veliki dokaz da ovaj klub raste. Velike čestitke ljudima i navijačima i svima koji vode ovaj klub", rekao je Ocokoljić.

Partizan nije najbolje startovao i rivalu je dozvolio prednost 12:2 na startu meča, ali je trener Partizana objasnio zbog čega crno-bijeli nisu bili na visini zadatka.

"Prije svega, pokušavao sam da pronađem najbolju petorku koja će dati pravi odgovor na sve što je Kluž radio. U trenutku kada sam to uspio, počeo sam malo više da osjećam igru. Nije se to primijetilo na početku, ali kasnije je bilo mnogo bolje. Takođe smo malo promijenili odbranu, više smo preuzimali igrače."

"U prvoj četvrtini smo mnogo puta bili kažnjeni poslije ofanzivnih skokova. Zato smo prvo počeli da kontrolišemo skok, a onda i neke situacije u igri, pa je sve izgledalo bolje. Možda smo mogli i ranije da napravimo razliku, ali nije lako igrati ovdje, ne gubite mnogo utakmica na svom terenu."

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan KK Kluž ABA liga Mirko Ocokoljić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC