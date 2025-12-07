"Znao sam kako moramo protiv Kluža": Ocokoljić otkrio ključ pobjede Partizana pred "večiti derbi"

Novi trener partizana Mirko Ocokoljić iznio je utiske poslije druge vezane pobjede svog tima.

Izvor: Screenshot/YouTube/@UBTClujNapoca

Partizan je pobijedio Kluž u 9. kolu ABA lige. Crno-bijeli sada će Crvenu zvezdu u Evroligi dočekati poslije dvije vezane pobjede. Nakon trijumfa trener crno-bijelih Mirko Ocokoljić govorio je o karakteru svog tima, nije krio da je zadovoljan zbog preokreta crno-bijelih.

"Srećan sam zbog pobjede, srećan sam zbog igrača i zbog kluba. Nismo započeli utakmicu onako kako sam želio, znao sam kako Kluž igra. Znao sam, gledao sam njihove posljednje utakmice. Zato sam samo govorio igračima da je veoma važno kako ćemo ući u meč, ali nismo uspjeli to da uradimo. Međutim, uslijedila je vrlo dobra reakcija - kraj prve četvrtine i početak druge. Poslije toga smo igrali mnogo bolje, mnogo pametnije. Tako da sam srećan zbog toga i srećan zbog pobjede", rekao je Ocokoljić.

Izvor: MN PRESS

Morao je trener Partizana da pohvali i atmosferu u Klužu, s obzirom na to da je bila vrlo vatrena, navijači su neprestano navijali i pružali podršku svom timu. A sve je bilo u crno-bijelim bojama, pa je vrlo podsjećalo na Partizan.

"Još jedna stvar koju želim da kažem je atmosfera. Ovo mi je prvi put da igram protiv Kluža u ovoj dvorani. Zaista je bilo nevjerovatno. Atmosfera, sve, sam objekat. To je veliki dokaz da ovaj klub raste. Velike čestitke ljudima i navijačima i svima koji vode ovaj klub", rekao je Ocokoljić.

Partizan nije najbolje startovao i rivalu je dozvolio prednost 12:2 na startu meča, ali je trener Partizana objasnio zbog čega crno-bijeli nisu bili na visini zadatka.

"Prije svega, pokušavao sam da pronađem najbolju petorku koja će dati pravi odgovor na sve što je Kluž radio. U trenutku kada sam to uspio, počeo sam malo više da osjećam igru. Nije se to primijetilo na početku, ali kasnije je bilo mnogo bolje. Takođe smo malo promijenili odbranu, više smo preuzimali igrače."

"U prvoj četvrtini smo mnogo puta bili kažnjeni poslije ofanzivnih skokova. Zato smo prvo počeli da kontrolišemo skok, a onda i neke situacije u igri, pa je sve izgledalo bolje. Možda smo mogli i ranije da napravimo razliku, ali nije lako igrati ovdje, ne gubite mnogo utakmica na svom terenu."