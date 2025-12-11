Važno saopštenje Partizana pred derbi: Svako ko dolazi na utakmicu ovo bi trebalo da zna

KK Partizan oglasio se pred meč protiv Zvezde u petak u Evroligi.
KK Partizan oglasio se saopštenjem pred "vječiti derbi" u Evroligi protiv Crvene zvezde. Crno-bijeli su naglasili da su ulaznice odavno rasprodate i toj informaciji dodali važan apel - da svi gledaoci dođu u dvoranu ranije.
"Ovaj apel, naročito se odnosi na gledaoce koji koriste ulaze sa južne strane, jer je u toku postavljanje nove zaštitne opreme od strane Uprave Beogradske arene.Nova oprema, popularni 'češljevi', neće biti aktivni na ovoj utakmici, ali samo njihovo fizičko prisustvo će usporavati ulazak", saopštio je Partizan.Izvor: KK Partizan
Podsjetimo i na to da će navijači Crvene zvezde biti u dvorani.
Partizan ima za sobom dvije pobjede nakon odlaska Željka Obradovića i uz bolju energiju u klubu i oko njega ulazi u srpski evroligaški derbi. Trener Mirko Ocokoljić govorio je pred meč sa posebnim aspektom na to da veoma dobro poznaje trenera Zvezde Sašu Obradovića, sa kojim je dugo sarađivao.
Duel Partizan - Zvezda u petak počinje u 20.30 časova i prvi je ovosezonski duel najvećih srpskih klubova. Crno-bijeli ulaze u utakmicu sa skorom 5-9, dok su crveno-bijeli na učinku 9-5.
