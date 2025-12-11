logo
Važno saopštenje Partizana pred derbi: Svako ko dolazi na utakmicu ovo bi trebalo da zna

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
KK Partizan oglasio se pred meč protiv Zvezde u petak u Evroligi.

Saopštenje KK Partizan pred vječiti derbi Izvor: MN PRESS

KK Partizan oglasio se saopštenjem pred "vječiti derbi" u Evroligi protiv Crvene zvezde. Crno-bijeli su naglasili da su ulaznice odavno rasprodate i toj informaciji dodali važan apel - da svi gledaoci dođu u dvoranu ranije.

"Ovaj apel, naročito se odnosi na gledaoce koji koriste ulaze sa južne strane, jer je u toku postavljanje nove zaštitne opreme od strane Uprave Beogradske arene.Nova oprema, popularni 'češljevi', neće biti aktivni na ovoj utakmici, ali samo njihovo fizičko prisustvo će usporavati ulazak", saopštio je Partizan.

Izvor: KK Partizan

Podsjetimo i na to da će navijači Crvene zvezde biti u dvorani.

Partizan ima za sobom dvije pobjede nakon odlaska Željka Obradovića i uz bolju energiju u klubu i oko njega ulazi u srpski evroligaški derbi. Trener Mirko Ocokoljić govorio je pred meč sa posebnim aspektom na to da veoma dobro poznaje trenera Zvezde Sašu Obradovića, sa kojim je dugo sarađivao.

Duel Partizan - Zvezda u petak počinje u 20.30 časova i prvi je ovosezonski duel najvećih srpskih klubova. Crno-bijeli ulaze u utakmicu sa skorom 5-9, dok su crveno-bijeli na učinku 9-5.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

KK Crvena zvezda KK Partizan Evroliga vječiti derbi

