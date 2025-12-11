"Pokušaću da im zagorčam život": Semi Odželej spreman za bitku sa centrima Partizana

Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej iznio je očekivanja pred vječiti derbi.

Košarkaš Crvene zvezde Semi Odželej biće jedan od debitanata u "vječitom derbiju" koji je na programu u petak od 20.30. Centar crveno-bijelih vodiće veliku bitku ispod koša sa Partizanovim "zvijerima".

"Uzbuđen sam. Atmosfera u ovoj dvorani kad igraš kod kuće ili kao gost je sjajna", kaže Odželej koji se raduje što će imati vjetar u leđa od 1.000 Delija.

"Naravno, oni putuju sa nama svuda, svaku gostujuću utakmicu, svaki put kupe sve karte, zahvalni smo na tome".

Kako vidi tim Partizana?

"Oni su jako atletičan tim i sa dosta talenta, imaju sjajne navijače. Mislim da su u situaciji gdje stvarno žele igraju jako dobro i u poziciji su da igraju dobro, tako da mi moramo da budemo spremni."

Kako će izaći na kraj sa Partizanovim centrima, šta je njegov adut?

"Ja sam 198 visok, igrači su viši od mene. Moram da se ekstra potrudim da im život učinim teškim. Za mene, pokušavam da iskoristim moju brzinu i pokretljivost da im defanzivno oduzmem njihove prednosti".

Priprema za ovaj meč nije bila drugačija u odnosu na ostale utakmice.

"Pripremali smo se isto. Bilo da igramo loše ili dobro, to je dio života. Rezultat može biti ovakav ili onakav, ali ja sam spreman", zaključio je Odželej.

