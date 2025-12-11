"Ovaj meč može da nam promijeni sezonu": Kalates i Bruno Fernando se uzdaju u Grobare

Košarkaši Partizana motivisani su pred utakmicu sa Crvenom zvezdom i nadaju se velikoj podršci navijača.

Košarkaši Partizana Nik Kalates i Bruno Fernando iznijeli su očekivanja pred "vječiti derbi" koji je na programu u petak od 20.30 u Beogradskoj areni. Crno-bijeli će imati prednost domaćeg terena i igrači su svjesni koliko to znači u ovakvom meču.

Kalates je uzbuđen jer će prvi put biti dio srpskog derbija i veruje da njegov tim može do pobjede protiv Crvene zvezde.

"Uzbuđen sam što ću igrati ovakvu jednu utakmicu, uvijek kada igrate ovakve mečeve postoji ekstra motivacija. Kao tim smo spremni za izazov. Imali smo nekoliko dobrih utakmica i mislim da možemo iskoristiti momentum da nastavimo u istom ritmu. Ovakve utakmice vam mogu promijeniti sezonu, dati vam ekstra podsticaj za dalje. Uzbuđeni smo, spremni, i pokazaćemo to na terenu", rekao je Kalates na posljednjem treningu pred derbi.

Turbulentan period je iza crno-bijeli, promjena trenera je prodrmala tim, ali i košarkašku javnost, a iskusni plej smatra da još ima vremena da preokrenu stvari u svoju korist.

"Postoje usponi i padovi, ali za nas je važno da ostanemo fokusirani na meč protiv Zvezde. Navijači su tu uz nas od početka sezone, nadam se da će nastaviti da nam daju podršku i da ćemo im mi uzvratiti".

"Kada vam se nešto desi generalno u životu, ne samo u sportu, morate da reagujete. Sve je do reakcije. Prethodne dvije utakmice smo pokazali reakciju, ali nam je potrebno još toga da pokažemo, moramo još toga da uradimo, da pokažemo koliko smo sposobni kao tim. Imamo dobar roster, ali dosad nismo iskazali pun potencijal. Ipak, duga je sezona, još mnogo utakmica je pred nama i mislim da je baš ovo trenutak kada bi trebalo da načinimo taj važan iskorak u sezoni", kaže Grk.

Centar Partizana Bruno Fernando se takođe uzda u podršku navijača koji su se u prošlom meču okrenuli protiv njih. Ipak, u ovom okršaju biće sve drugačije.

"Prije svega se nadam da ćemo pobijediti, to je glavni cilj. Čuo sam mnogo o ovom meču, poznato je rivalstvo. Biće intenzivana utakmica sa obe strane. To je ono što očekujem, kao i da izađemo sa pravom energijom, igramo pred svojim navijačima, moramo da učinimo sve što možemo da pobijedimo", rekao je Bruno Fernando.

Protiv Bajerna su ostali bez "vjetra u leđa" sa tribina, šta sada očekuje? "Prošla utakmica je bila situacija kakva je bila, ovo će biti slična, ali drugačija situcija. Igramo derbi i mislim da 100 odsto možemo da računamo na podršku navijača", kaže Bruno Fernando.