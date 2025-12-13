"Trener ne viče na nas": Vašington otkrio šta se promijenilo u Partizanu, komentarisao i vijesti o odlasku

Junak Partizana u vječitom derbiju Dvejn Vašington progovorio je o turbulentom periodu u Humskoj i spekulacijama o njegovom odlasku.

Izvor: MONDO

Jedan od heroja pobjede Partizana u večitom derbiju protiv Crvene zvezde je Dvejn Vašington koji je meč završio kao najefikasniji sa 25 poena i dvije asistencije. Američki bek se osvrnuo na turbulentan period u Humskoj i otkrio zašto mu prija saradnja sa Mirkom Ocokoljićem.

Bio je srećan što su ponovo imali navijače na svojoj strani. "Jako sam srećan što smo pobijedili, ovo nam je baš trebalo, zbog samopouzdanja i navijača, zbog Partizana generalno, znamo šta ovo znači crno-bijeloj porodici. Svi znamo koliko derbi znači. Sutra ćemo da se odmorima i da nastavimo u istom ritmu", rekao je Vašington u razgovoru sa medijima.

On je postigao 11 poena u posljednjih 12 minuta i potpuno promenio tok utakmice. Podrška jedng od najmlađih saigrača Mitra Bošnjakovića mu je dosta dala na samopouzdanju.

"Mitar, naš mladi momak mi je rekao, 'ajde "Voš' na klupi prije nego što je počela četvrta četvrtina. Shvatio sam to dosta k srcu. Ušao sam u pravi ritam u pravo vrijeme i uspio sam da završim utakmicu na pravi način", kaže Amerikanac.

Pogledajte 05:07 Dvejn Vašington izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Trener Mirko Ocokoljić je rekao da više voli ovakve pobjede nego da su pobijedili 20 razlike, a Vašington je otkrio da li slaže.

"Da i ne. Uvijek je lijepo kada dobijete ubjedljivo, ali ima čari i u ovome, vratiti se poslije zaostatka. Slavićemo večeras, sutra imamo slobodan dan i odmorićemo, ali moramo što prije da se oporavimo. Idemo utakmicu po utakmicu i bićemo spremni. Sad smo na skoru 6-9, idemo polako bićemo spremni."

Upitan je šta je to novi trener donio timu nakon odlaska Željka Obradovića?

"Samo nam vjeruje, nije vikao na nas otkad je preuzeo tim, daje nam veliku podršku i dobre savjete, daje nam samopouzdanje zaista je dobro imati ga za trenera", kaže Dvejn.

Osvrnuo se na spekulacije da napušta tim... "Čuo sam i znam koliko i vi znate. Ja sam ovdje, srećan sam što sam ovdje i uzbuđen sam zbog nastavka sezone. Došao sam da igram košarku, to je moj posao, zahvalan sam na prilici da budem u Srbiji i da učim i napredujem u karijeri."

"Osjetio sam bol i patnju"

Vidi opis "Trener ne viče na nas": Vašington otkrio šta se promijenilo u Partizanu, komentarisao i vijesti o odlasku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Jedno od pitanja za Dvejna bilo je u vezi svega što se izdešavalo u prethodnom periodu. Prvenstveno na meču protiv Bajerna kada su im navijači zviždali. Priznao je i sam da nije dobro reagovao tada, ali da je shvatio grešku.

"Čovječe, iskreno, mi igramo košarku za život, to je moj posao. Zahvalan sam što sam u Srbiji, što nastavljam karijeru ovdje, naučio sam dosta o kulturi, Partizanu, razumio sam da je bilo teško svima. Bilo mi je potrebno malo da sve to shvatim. Sjeo sam, opustio se, osjetio taj bol i patnju. Sada smo na boljem mjestu, idemo napred, imamo još mnogo mečeva. Nismo tamo gdje želimo, ali smo na tom putu. Nastavićemo da radimo svoj posao na visokom nivou.

Rekao je na srpskom "znam malo" na pitanje koliko je naučio jezik, pa je poručio da bi ovo mogla da bude prekretnica sezone.

"I prošle godine smo dobili derbi protiv Zvezde i tada smo 'uzletjeli'. Dobiti derbi je velika stvar, znamo koliko znači i nama i navijačima. Uzećemo ovu pobjedu, energiju i idemo dalje", zaključio je Vašington.