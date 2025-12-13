logo
Partizan ga jurio cijelo ljeto, sad je trejdovan: Čarls Besi ponovo mora da mijenja klub

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Nigerijski centar Čarls Besi je promijenio nekoliko sredina u Americi ove sezone.

Čarls Besi trejdovan Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Cijelo ljeto se Čarls Besi se povezivao sa Partizanom, ali od toga nije bilo ništa. Crno-bijeli su na kraju iz Amerike doveli Bruna Fernanda, a Besi je ostao da se bori za NBA ugovore.

Probao je da dobije ugovor u Memfisu gdje je stzigao nakon velikog broja povreda u ekipi, zatim je imao period u Atlanti, ali nigdje se nije dugo zadržao. Nakon prošle sezone u kojoj je imao minute u NBA u dresu San Antonija morao je u razvojnu ligu, a sada je i tu trejdovan. 

Teksas Ledžends, filijala Dalas Maveriksa, ga je poslala u Delaver Blu Koutse u zamjenu za Emonija Bejtsa, 39. pika na draftu 2023. godine. Do sada je Besi u NBA imao 115 mečeva i statistiku od 4,3 poena po utakmici, ali je više vremena provodio u razvojnoj ligi.

Tagovi

KK Partizan

